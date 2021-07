Gitti Fahse (grünes Trikot) bringt am Planetarium die Wolfsburger in Schwung. BIs 12. September dauert das Bewegungsprogramm am Klieversberg und im Allerpark. Einstieg ist jederzeit möglich.

Bewegung in der Pandemie

Bewegung in der Pandemie „Wolfsburg bewegt im Park“ ist gestartet!

Stadtsportbund, Turnerbund und Sportregion Ost Niedersachsen riefen und die ersten kamen zum Planetarium und in den Allerpark. „Wolfsburg bewegt im Park“ ist gestartet.

Am Montag ging es mit Selbstverteidigung für Kinder am Allersee los. Dienstag lockten Latino Dance und Kanupaddeln im Allerpark und Full Body Workout am Planetarium. Mittwoch sind Orientierungslauf, Walken, Fitness, Taiji angesacht. Donnerstag, Freitag und Samstag stehen Qigong, Mermaid-Yoga, Karate, Cheerleading, Disco-Fox und mehr auf dem Programm.

Für alle Altersklassen etwas anbieten - das ist das Ziel, das die mitwirkenden Vereine verfolgen. Alles ist kostenfrei. Gesportelt wird selbstverständlich nach den Corona-Regeln.

Eine Stunde dauert das Training jeweils - alles ist kostenfrei

Ein Bewegungsangebot geht jeweils über eine Stunde. Das komplette Programm liegt als Flyer an vielen öffentlichen Stellen aus und ist auch im Internet zu finden.

Mittwochmorgen ging es vor dem Planetarium rund. Trainerin Gitti Fahse, die „Wolfsburg bewegt sich im Park“ mit angeschoben hat, brachte die Runde auf der Wiese in Schwung.

Balance, Koordination, Kräftigung, Ausdauer standen auf dem Programm. Zu flotter Musik wurde sich zunächst aufgewärmt, jeder hatte an, was er und sie mochte, Hauptsache, es war bequem. Wer wollte, turnte barfuß, auch der Sonnenhut für den Fall, dass die Regenwolken Platz machen, war dabei.

Bernd Rumpel vom Stadtsportbund gab den offiziellen Startschuss fürs Bewegungsprogramm und dankte den Initiatorinnen für ihren Einsatz. „Ein tolles Programm, es ist für jeden was dabei“, freute sich Rumpel über die Mitwirkung etlicher Vereine. Jeder und jede könne spontan mitmachen. Für die Vereine wiederum sei es eine gute Möglichkeit, sich mit ihrem Spektrum vorzustellen, so Bernd Rumpel.

„Es macht super Spaß!“

Bewegungsangebote im öffentlichen Raum gehört in anderen Städten schon seit einigen Jahren zum Sommer. Jetzt will Wolfsburg nachziehen und besonders mit Blick auf die Pandemie ein unkompliziertes und kostenfreies Bewegen in der Gemeinschaft ermöglichen.

„Es macht super Spaß“, erklärten Margret und Heinz Schott nach der Sportstunde am Planetarium. „Man kommt toll in Schwung, wird beweglicher und ist unter Gleichgesinnten. Eine tolle Initiative mit einer tollen Trainerin.“

„Hoffentlich steigen noch mehr Männer ein!“

„Jeder ist willkommen, es ist unkompliziert und macht Riesenspaß“, fand Rosi Springer. Ursel und Günter Saitz hoffen darauf, dass an den verschiedenen Standorten noch möglichst viele Wolfsburger in die Bewegungsinitiative einsteigen. „Und dass vor allem auch noch mehr Männer mitmachen!“, unterstreicht Heinz Schott. „Das tut doch jedem mal ganz gut“, hofft Sportler Schott auf weitere männliche Mitstreiter.

Am Donnerstag geht es am Klieversberg mit Qigong weiter. Wer schon immer mal den Meditationssport ausprobieren möchte - um 10 Uhr geht es am Planetarium los.

