Weiter Diskussionen um Wolfsburger Radschnellweg

In Göttingen gibt es schon einen E-Radschnellweg. Er wurde 2013 als Pilotstrecke in Betrieb genommen. In Wolfsburg wird es bis zum Bau wohl noch mehrere Jahre dauern.

Die Pläne für einen E-Radschnellweg zwischen Braunschweig und Wolfsburg beschäftigen wie so oft besonders die Menschen, in deren Nachbarschaft gebaut werden soll. Das machte sich jetzt nach Widerspruch vom Hageberg-West und Befürchtungen in Mörse auch im Ortsrat Mitte-West bemerkbar.

Grundsätzlich äußerten sich so einige Mitglieder positiv zu dem von Verkehrsplaner Jens Kunstmann vorgestellten Vorhaben. Weniger gut kam der Trassenverlauf an, der sich in einer Machbarkeitsstudie als Favorit herauskristallisiert hat. Nach Kunstmanns Worten ist die durch ein Wäldchen zwischen dem Laagberg und Hageberg-West skizzierte Route allerdings „bei Weitem nicht die Vorzugstrasse“. Alle drei Wolfsburger Wegvarianten seien noch im Spiel.

Wolfgang Schulze (SPD) konnte das nicht ganz glauben. Er hätte in diesem Fall erwartet, dass dem Ortsrat alle drei möglichen Routen vorgestellt werden. Und bei einer Führung durch das Wäldchen sieht Schulze ein Problem: „Da müsste man viel Grün wegnehmen.“

Politiker aus Mitte-West fokussieren sich auf Schnellweg durch Gärten der Nationen

Verony Reichelt (FDP) zeigte sich von dem Schnellwegprojekt als solchem überzeugt. In Kopenhagen sehe man, dass Menschen von außerhalb viele Kilometer weit zur Arbeit radeln. „Das ist eine sehr gute Alternative.“

Allerdings gefällt auch Reichelt die favorisierte Trasse nicht, und zwar wegen der Schleifen, die der Radler in Westhagen nehmen müsste. „Es ist ineffizient. Nicht gerade“, kritisierte sie und fragte, warum der Weg nicht durch die Gärten der Nationen geplant werde. Das sei praktischer zu fahren.

Verkehrsplaner sieht Konfliktpotenzial mit anderen Parkbesuchern

Dass die Radwege in den Gärten der Nationen nur noch ausgebaut werden müssten, fand auch Velten Huhnholz (PUG). „Die schnellste Entfernung zwischen zwei Punkten ist die Gerade“, erklärte er.

Jens Kunstmann entgegnete, dass sich die Radler in den Gärten der Nationen mit anderen Nutzern wie Hundebesitzern ins Gehege kommen würden. „Wir brauchen eine räumliche Trennung.“

Mehr als 400 Menschen unterzeichnen Petition gegen Hageberg-Trasse

Trotzdem fände auch Wilfried Andacht (CDU) diese Wegeführung an der Autobahn 39 besser. „So etwas in einem Wohngebiet zu machen, ist immer eine Herausforderung“, sagte er und verwies auf Schulkinder, die den Weg durchs Wäldchen queren müssten.

Eine Online-Petition für den „Erhalt der Natur am Hageberg“ haben seit dem Start der Sammlung Ende Mai 415 Nutzer unterzeichnet. Im Laufe der Planung sind Bürgerbeteiligungen geplant. „Wir werden mit den Bürgern diskutieren“, kündigte Jens Kunstmann an. Bis es so weit ist, dürften aber noch einige Monate ins Land ziehen. In diesem Jahr will der Regionalverband Großraum Braunschweig erst einmal einen Förderantrag beim Land stellen.

Lesen Sie auch

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de