Ackerbrand bei Warmenau – Vollsperrung der B188 aufgehoben

In Höhe Warmenau brennt derzeit eine Ackerfläche. Die Bundesstraße 188 zwischen Kästorf und Weyhausen musste am Samstagnachmittag in beide Richtungen voll gesperrt werden. Gegen 16 Uhr wurde die Vollsperrung wieder aufgehoben.

Wie die Leitstelle der Feuerwehr Wolfsburg auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, kam es in Folge des Feldbrands zu einer Rauchentwicklung, mehrere PKW standen im Rauch. Die Verkehrsmanagementzentrale meldete gegen 15.30 Uhr, dass alle Zufahrtstraßen gesperrt sind.

Die Feuerwehr Wolfsburg ist seit etwa 15 Uhr im Einsatz. Wie groß die Fläche ist und wie viele Feuerwehrleute im Einsatz sind, darüber konnte die Feuerwehr bislang keine Auskunft geben.

In den sozialen Netzwerken schreiben mehrere Nutzer, dass sie im Wolfsburger Stadtgebiet Sirenen hörten. „Ich wohne in der Kreuzheide und es riecht nach Brand“, schreibt zum Beispiel eine Facebook-Nutzerin.

Wir aktualisieren diesen Artikel.

