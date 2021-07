224.250 Euro für „ready4work“

Brücken bauen und Orientierung geben, wo jungen Menschen der Einstieg ins Berufsleben wie ein unüberwindbares Hindernis erscheint: Dieses Ziel unterstützt der Wolfsburger Aktionsbeirat in diesem Jahr mit Spendenzusagen in Höhe von 224.250 Euro zugunsten des Fördervereins „ready4work“, wie der Verein mitteilt.

Für sie ist eine erfolgreiche Ausbildung oft so viel mehr als nur der Start ins Berufsleben

Die teilnehmenden Unternehmen, Institutionen und Vereinsmitglieder betonten damit unter dem Motto „Ausbildung gibt Orientierung“ die Bedeutung einer fundierten Berufsausbildung. „Jede einzelne Spende kommt den am Ausbildungsmarkt benachteiligten Jugendlichen zugute. Für sie ist eine erfolgreiche Ausbildung oft so viel mehr als nur der Start ins Berufsleben, sondern auch eine wichtige Leitplanke für ihre persönliche Entwicklung“, sagt Wilfried von Rath, Mitglied im „ready4work“-Vereinsvorstand.

Im Pandemiejahr 2020 übernahm „ready4work“ erstmals über mehrere Monate die Beiträge für vier RVA-Partnerbetriebe

Mit den Spenden unterstützt der Förderverein die Einrichtung zusätzlicher Ausbildungsplätze durch den Regionalverbund für Ausbildung (RVA). „Gerade während der Covid-19-Pandemie kamen die Verunsicherung und wirtschaftliche Belastung vieler Arbeitgeber hinzu, die sich beispielsweise in reduzierten Angeboten für Praktika und auch in zurückhaltenden Entscheidungen über Neueinstellungen äußerten. Das hat die Situation am Ausbildungsmarkt an mancher Stelle weiter zugespitzt, gerade für junge Menschen mit Einstiegshemmnissen“, erläutert Iris Bothe, Mitglied im Vorstand des Vereins „ready4work“. Hier setzt der Aktionsbeirat zugunsten von „ready4work“ an, der jährlich stattfindet. Im Pandemiejahr 2020 übernahm „ready4work“ erstmals über mehrere Monate die Beiträge für vier RVA-Partnerbetriebe und sicherte so die Ausbildungsplätze für fünf Auszubildende. Seit seiner Gründung 2006 spendete das Gremium bereits mehr als 3,5 Millionen Euro.

