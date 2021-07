An der Grundschule Sülfeld beginnt in diesen Tagen der Innenausbau des Erweiterungsbaus.

Sanierungen in Wolfsburg Ferien – Zeit für Bauarbeiten an Wolfsburger Schulen und Kitas

Mit den Sommerferien haben in zahlreichen Schulen und Kitas Bau- und Modernisierungsmaßnahmen begonnen. Darüber informiert die Stadt.

Grundschulen

An der Primarstufe der Leonardo-da-Vinci-Schule werden die Mobilbauten an der Südseite abgerissen. In einem Klassenraum wird eine Akustikumrüstung vorgenommen. In einem Nebengebäude wird eine Raumverbundtreppe im ersten Obergeschoss hergestellt.

An der Grundschule Ehmen-Mörse am Standort Mörse wird ein Modulbau für die Ganztagsbetreuung errichtet, ein bestehender Mobilbau wird zu Unterrichtsräumen umgerüstet. In zwei Unterrichtsräumen finden Malerarbeiten statt.

An der Grundschule Schunterwiesen am Standort Heiligendorf werden Brandschutzmaßnahmen durchgeführt und ein zweiter Fluchtweg mit Außentüren aus einem Unterrichtsraum geschaffen. Im Musikraum wird der Fußboden erneuert, zudem werden der Musikraum, die Bücherei und zwei weitere Unterrichtsräume gestrichen.

Am Standort Glocke der Grundschule Fallersleben steht die Vorbereitung der Raumteilung für die Nutzung durch die Musikschule auf dem Plan. Die tatsächliche Umsetzung erfolgt dann später.

An der Grundschule Fallersleben werden die Brandschutzmaßnahmen im Trakt I fortgeführt, eventuell auch die Fluchtwegtreppen gestellt.

Neue Spielgeräte und eine Bemalung für die Fahrradprüfung gibt es auf dem Schulhof der Grundschule Heidgarten.

In der Grundschule Altstadt in Vorsfelde finden Malerarbeiten in Klassenräumen und im Verwaltungstrakt statt. Im Verwaltungstrakt wird zudem der Fußbodenbelag erneuert.

Auch in der Grundschule Eule in Fallersleben, der Grundschule Hellwinkel und der Grundschule Alt-Wolfsburg werden Malerarbeiten in diversen Räumen durchgeführt.

An der Grundschule Hehlingen wird die Eingangstür wiederhergestellt.

An der Grundschule Sülfeld beginnt der Innenausbau des Erweiterungsbaus.

Mit der traktweisen Sanierung geht es an der Grundschule Detmerode weiter.

Digitalisierungsarbeiten finden an den Grundschulen Eichendorff, Wohltberg, Regenbogen und Ehmen statt.

Weiterführende Schulen

An der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule finden Malerarbeiten in Unterrichtsräumen im Haus A und Haus C statt. Zudem werden die Fußböden versiegelt, neue Fenster im Raum der Theater-AG eingebaut und Digitalisierungsarbeiten in Haus A und D vorgenommen.

Auch an der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule wird renoviert: Im Haus C finden Malerarbeiten im kompletten Ganztagsbereich statt, der Fußbodenbelag wird erneuert, Fenster und Klassenraumtüren werden repariert und aufgearbeitet. An Haus D und der Westseite von Haus E wird jeweils der zweite Fluchtweg über einen Treppenturm eingerichtet.

An der Neuen Schule wird der Brüstungseinbau im Bereich der Außenterrassen des Neubaus durchgeführt, die Türschwellen überarbeitet sowie Brandschutzklappen in Brandschutztoren eingebaut.

Die Sanierungsarbeiten durch die WSM werden begonnen: Am Theodor-Heuss-Gymnasium werden Brandschutztüren eingebaut, am Schulzentrum Vorsfelde geht es mit der Dachsanierung weiter.

Malerarbeiten an der Fassade des Containers finden am Schulzentrum Fallersleben statt.

Am Schulzentrum Westhagen wird voraussichtlich der Digitalpakt für Arbeitsplätze umgesetzt, zudem soll W-Lan in das Gebäude gebracht werden.

Berufsbildende Schulen

Im Pavillon der Carl-Hahn-Schule wird der Wasserschaden im Parkettfußboden eines Raumes behoben sowie im Rahmen von Digitalisierungsarbeiten die Elektrounterverteilung und Datenschränke sowie -leitungen erneuert.

In der Pausenhalle und der Werkstatt Farbtechnik der BBS 2 in der Dieselstraße wird die Beleuchtung erneuert und an der Außenhalle Bautechnik Dacharbeiten vorgenommen. Im Haus E der BBS 2 in der Kleiststraße wird die Mechanik von elf Fensteroberlichtern in Stand gesetzt setzen, Putz im Sockelbereich des Gebäudes erneuert und an allen Gebäuden Fensterreparaturarbeiten durchgeführt.

Malerarbeiten in einem Raum, Reparatur von Beleuchtungseinrichtungen, Reparatur von Fußbodenbelägen in acht Räumen, Reparatur beziehungsweise Austausch von Fenstern in fünf Räumen, Reparatur von Raumdecken sowie Anschlüsse legen für Beamer in drei Räumen stehen an der BBS Anne-Marie Tausch auf der To-do-Liste.

Kindertagesstätten

An der DRK-Kita Westhagen geht es mit der Erweiterung und Bestandssanierung weiter.

An der DRK-Kita Hattorf und der Kita St. Petrus wird an den jeweiligen Neubauten weitergebaut.

In der DRK-Kita Ehmen geht es mit dem Innenausbau des Neubaus weiter.

Malerarbeiten an Wänden, Türen und Fußleisten finden in der kompletten Kita am Klinikum und der DRK-Kita Heiligendorf statt Eine Teilerneuerung des Linoleum-Fußbodens wird in der Kita St. Michael vorgenommen.

In der Michaelis-Kita wird der Linoleum-Fußboden in der Eingangshalle erneuert, der Garderobenbereich umgestaltet und eine neue Küchenzeile im Raum der Blauen Gruppe angeschafft. Das Außengelände wird mit neuem Spielsand aufgefrischt.

Der Raum der Eulengruppe der DRK-Kita Mörse bekommt einen neuen Fußboden, zudem werden einige Fenster erneuert.

Für das Außengelände der Kerkenkita wird ein neues Spielgerät angeschafft.

Auf dem Außengelände der Kita St. Elisabeth werden neue Spielgeräte und eine Wasserpumpe aufgebaut, der Spielsand erneuert und eine neue Zufahrtsmöglichkeit eingerichtet.

An der städtischen Kita am Gutspark läuft der Austausch des Balancierwürfels und des Spielhauses.

Auf dem Außengelände der Kita Brackstedt wird voraussichtlich der Holzzaun ausgetauscht und mit der Erweiterung des Außengeländes um einen Bolzplatz begonnen. In den Herbstferien wird dies weitergeführt.

An der Kita Sandkamp erfolgen die restliche Sanierungsmaßnahmen des Bestands.

