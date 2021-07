Wolfsburger Wirtschaftsvertreter rufen auf zu weiteren Impfungen

Vor dem Hintergrund einer steigenden Anzahl nicht wahrgenommener Impftermine unterstützt die WMG gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Wolfsburger Wirtschaft die Kampagne des landesweiten Bündnisses „Niedersachsen hält zusammen“. Mit dem Titel „Ja, ich will“ wirbt die Kampagne auf Plakaten und in den sozialen Medien für eine große Impfbereitschaft. WMG, CMT Wolfsburg, Dehoga, Handelsverband und IHK Lüneburg-Wolfsburg rufen zum Mitmachen auf und gehen selbst mit gutem Beispiel voran, so die WMG.

„Zur Eindämmung der Pandemie zählt jede Impfung. Als WMG möchten wir alle lokalen Betriebe dazu ermutigen, die Impfaktion zu unterstützen oder auch die niederschwelligen mobilen Impfangebote der Stadt Wolfsburg zu nutzen, um damit die Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema in der Gesellschaft weiter zu erhöhen“, erklärt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer. „Die hohe Impfbereitschaft und -quote zeigen, dass wir es gemeinsam schaffen können, einer nächsten Welle entgegenzuwirken“, so Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur der Stadt Wolfsburg.

Krack: Weiterhin aufeinander achtgeben

Mark Alexander Krack, Geschäftsführer beim Handelsverband Harz-Heide, stellt heraus: „Impfen ist das beste Werkzeug gegen die Pandemie. Nachdem nun vieles wieder möglich ist, müssen wir weiterhin aufeinander achtgeben.“

Auch Michael Ernst, Vize beim CMT Wolfsburg, hebt die Bedeutung der Corona-Schutzimpfung hervor: „Im Handel sind enge Kontakte zu den Kunden sehr wichtig. Das geht jedoch nur, wenn alle bestmöglich geschützt sind.“

Wilkens: Jeder Einzelne von uns trägt Verantwortung

„Auch in der Gastronomie und Hotellerie ist der Impfschutz besonders wichtig, um weitere Ausbreitungen des Coronavirus zu verhindern“, erläutert Melanie Perricone, Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes Wolfsburg-Helmstedt.

Michael Wilkens, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Lüneburg-Wolfsburg, erklärt: „Jeder Einzelne von uns trägt die Verantwortung, eine nächste Welle zu verhindern. Daher ist es umso bedeutsamer, dass möglichst viele Bürger Impftermine wahrnehmen.“

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Die Corona-Zahlen sinken in unserer Region und bundesweit. Deshalb gibt es eine neue Verordnung des Landes Niedersachsen. Was ab Montag, 31. Mai, gilt, lesen Sie hier.. Diese Verordnung ist weiterhin gültig, allerdings hat das Land kleine Anpassungen vorgenomen, die ab Freitag, 16. Juli in Kraft treten. Was ab dann zusätzlich verschärft oder erleichtert wurde, lesen Sie hier: Corona-Regeln ändern sich in Niedersachsen ab Freitag

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de