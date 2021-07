Wenn es in der Autostadt Wolfsburg um Blitzer geht, denken viele an Radarkontrollen und teure Fotos. In diesem Fall geht es aber um das Naturschauspiel: Ganz ohne eigenes Zutun führt die Stadt eine bundesweite Auswertung an – Wolfsburg ist deutsche Blitz-Hauptstadt.

5,8 Einschläge gab es dort im vergangenen Jahr pro Quadratkilometer – mehr als in jeder anderen Stadt oder jedem anderen Landkreis, wie aus Messungen des Blitz-Informationsdienstes von Siemens hervorgeht. Auf den Plätzen zwei und drei führt der am Donnerstag veröffentlichte Blitzatlas die bayerische Stadt Kempten und den Landkreis Miesbach mit 5,1 und 4,7 Blitzen pro Quadratkilometer.

Blitz-Spitzenreiter in Norddeutschland sind neue Entwicklung

„Dass die Spitzenreiter zunehmend im Norden zu finden sind, ist eine Entwicklung, die wir erst in den letzten Jahren beobachten“, sagt Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens. „Im Falle Wolfsburg waren es nur drei Gewitter, um diese hohe Blitzdichte auszuweisen“, berichtet Thern.

Insgesamt gab es in Deutschland vergangenes Jahr knapp 400.000 Einschläge – rund 21 Prozent mehr als 2019, das allerdings ein ausgesprochen blitzarmes Jahr war. Blitzreichster Tag war der 13. Juni 2020 mit mehr als 89 000 Einschlägen.

Im Länderranking kommt Niedersachsen auf Platz drei

Im Länderranking für die höchste Blitzdichte im vergangenen Jahr landet Niedersachsen mit 1,4 pro Quadratkilometer auf Rang drei hinter Hamburg (1,9) und Bayern (1,6). Bremen ist nach der Siemens-Auswertung das blitzärmste Land mit 0,5.

Die Blitze werden mit Hilfe von rund 160 miteinander verbundenen Messstationen in Europa gemessen. Obwohl zwischen den Sensoren bis zu 350 Kilometer liegen, können die Blitzeinschläge damit auf bis zu 50 Meter genau ermittelt werden.

