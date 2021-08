Exhibitionist im Allerpark in Wolfsburg unterwegs

Wolfsburg. Der Mann erschreckt eine 51-jährige Frau in der Nähe eines Hotels. Die Fahndung der Polizei verläuft erfolglos. Sie sucht Zeugen.

Die Wolfsburger Polizei bittet um Hinweise zu einem Exhibitionisten, der am Dienstag im Allerpark unterwegs war.

Ein Mann hat sich laut einer Mitteilung der Polizei am Dienstagabend nahe einem Hotel im Allerpark in schamverletzender Weise einer 51-jährigen Frau aus Sachsen gezeigt. Die umgehend eingeleitete Fahndung sei ergebnislos verlaufen.

Am Abend gegen 23 Uhr hielt sich die Frau neben dem Haupteingang des Hotels auf. Plötzlich bemerkte sie einen Mann auf dem gegenüberliegenden Gehweg. Der Mann machte durch Klappern an einem neben ihm stehenden E-Roller auf sich aufmerksam.

51-Jährige erschrak und lief ins Hotel zurück

Als die 51-Jährige in seine Richtung schaute, sah sie, wie er an seinem Geschlechtsteil herumfingerte. Sie erschrak und lief umgehend in das Hotel, um einen Mitarbeiter zu informieren. Dieser lief sofort mit einer Taschenlampe hinaus, konnte den Mann aber nicht mehr antreffen.

Auch die Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, geschätzte 30 Jahre und hatte dunkle Haare. Er hatte eine schlanke Figur und war mit einem hellen T-Shirt sowie einer dunklen Jacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 4646-0 zu melden.

