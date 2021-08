Fallersleber läuft über Stock und Stein in Tennessee

Fallersleben. Jasper Hundertmark, Mitglied des VfB Fallersleben, lernte und trainierte ein Jahr an einer High School in den USA. Vieles lief anders als daheim.

Jasper Hundertmark Sportler im VfB Fallersleben, lebte ein Jahr den „American Dream“ in Tennessee und schreibt über seine Erlebnisse, vor allem über sein Leichtathletik- und Laufteam dort an der High School.

„Ich hatte schon lange den Traum, einmal in den USA zu leben. Letztes Jahr Mitte August erfüllte sich dieser Traum, und ich begab mich auf meine Reise nach Knoxville – eine Stadt von etwa 400.000 Einwohnern im Osten des Staates Tennessee. Viele Wolfsburger kennen die Region vielleicht durch die Nähe zum VW-Werk in Chattanooga, das nur etwa eine Autostunde von meinem Ort entfernt war. Meine Organisation, bei der ich mich vorher beworben hatte, hatte für mich eine Gastfamilie gefunden, in der ich mich auch schnell sehr wohlfühlte.

Jasper Hundertmark ist in der Leichtathletik-Sparte des VfB

Gleich am zweiten Tag in den Vereinigten Staaten besuchte ich auch schon meine Highschool im Vorort Lenoir City. Da ich ja auch beim VfB Fallersleben aktiv in der Leichtathletik-Sparte mittrainiert hatte, wollte ich unbedingt auch in dem schuleigenen Team laufen. Weil im Herbst aber erst die Cross Country (oft auch nur XC abgekürzt) Saison begann, fing ich damit zuerst an.

Lesen Sie auch:

Cross Country ist vergleichbar mit Laufen, jedoch wird meistens nur die 5-Kilometer bzw. 3-Mile-Distanz gelaufen, vor allem auf Wiesen oder schottrigem Untergrund und über doch nicht unerheblich hohe Hügel. Mein Trainer nahm mich nach etwa einer Woche zu meinem ersten Wettkampf mit. Ich war sehr nervös, aber freute mich auch darüber, da ich 2020 noch keine wirklich großen Wettkämpfe mitmachen konnte wegen der Corona-Pandemie.

Fallersleber Sportler steigert seine Leistungen

Ich begann die Saison mit einer Zeit von etwa 24 Minuten und verbesserte mich in den nächsten Monaten in fünf Wettläufen auf 20:20 Minuten, die ich tatsächlich neben dem VW-Gelände in Chattanooga lief. Ich war mit meiner Zeit zwar eher durchschnittlich, aber das Feeling vom gemeinsamen Laufen und das Anfeuern ließ mich nicht mehr los und hat mich dazu gebracht, auch alleine häufiger einfach mal wieder laufen zu gehen.

Anfang Winter begann ich meinen Führerschein dort zu machen, den ich dann gegen Ende meines Jahres bekam. Mit meiner Gastfamilie verbrachte ich Weihnachten und Silvester in Florida bei meiner Gastoma, und es waren schöne Wochen am Strand. Ich hatte einen italienischen Gastbruder, mit dem ich auch gut zurecht kam – und ich bin sehr froh, nun ein Teil dieser großen Familie zu sein.

In den USA fast jeden Tag trainiert

Im Frühjahr fing dann auch endlich die Leichtathletik-Saison an. Wir trainierten fast jeden Tag, obwohl die eigentlichen Wettkämpfe erst im April anfingen. Meine Trainer suchten für die Athleten die Disziplinen aus, bei denen sie glaubten, dass sie am besten sind und die meisten Punkte für das Team erreichen könnten. Ich lief die 4-mal-100-Meter-Staffeln sowie auch mehrmals die 400 Meter, 400-Meter- und 800-Meter-Staffel. Es machte mir viel Spaß in einem Team von fast 25 Athleten zu laufen. Zusammen gewannen wir zwei Track Meets. Beide Sportarten haben mir dort viel Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Jahre hier beim VfB Fallersleben.

Ich habe viele meiner Erfahrungen auf Instagram geteilt unter @jasper.hdmk.

