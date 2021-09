So ist es richtig: Erst genau schauen, wie die Wolfsburger Polizistin Silke Hitschfeld es macht – und dann selbst die Straße auf dem Zebrastreifen überqueren.

Achtung, Erstklässler! Schulstart: Polizei Wolfsburg appelliert an Verkehrsteilnehmer

Heute beginnt für viele Kinder wieder der Präsenzunterricht – am Samstag, 4. September, startet dann auch für die Erstklässler das Abenteuer Schule. Die Polizei Wolfsburg appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich auf diesen Umstand einzustellen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

1286 Wolfsburger Erstklässler in Wolfsburg

Dabei lege auch die Polizei Wolfsburg gerade in den ersten Wochen des Schulstarts ihren Fokus besonders auf die Schulwegsicherung. Silke Hitschfeld als Verkehrssicherheitsberaterin der Wolfsburger Polizei liegt besonders am Herzen, dass die 1286 Wolfsburger Erstklässler nicht mit dem Elterntaxi bis vor das Schultor chauffiert werden, sondern den Schulweg möglichst eigenständig zurücklegen. „In Begleitung von Freundinnen und Freunden macht der Schulweg auch mehr Spaß als auf dem Auto-Rücksitz. Außerdem sorgt das Zurücklegen des Weges zu Fuß für mehr körperliche Bewegung im schulischen Alltag“, ergänzt Polizeihauptkommissar Ulf Barnstorf, der die Verkehrssicherheitsarbeit für die Schulstandorte im Landkreis Helmstedt koordiniert. Gerade die Bewegung an der frischen Luft führe dazu, dass die Kinder schon zu Schulbeginn aufmerksamer im Unterricht seien und sich besser konzentrieren könnten.

Kinder sind stärker den Unfallgefahren ausgesetzt als Erwachsene

Schule sei nicht nur für die Kinder eine neue Herausforderung, sondern auch für die Eltern, die ihre Kinder auf den Straßenverkehr und somit den Schulweg vorbereiten müssten. Kinder seien unbekümmert, spontan und emotional und daher stärker den Unfallgefahren gerade im Berufsverkehr ausgesetzt als Erwachsene. „Geschwindigkeiten und Entfernungen werden dadurch oft falsch eingeschätzt“, weiß Hitschfeld.

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes aus Helmstedt, Schöningen und Königslutter sowie aus Wolfsburg, Fallersleben und Vorsfelde wollen gemeinsam mit den Kontaktbeamten jeden Morgen vor Schulbeginn rotierend an den Schulstandorten präsent sein. Unterstützt werden sie von der

Verkehrswacht Wolfsburg.

red

