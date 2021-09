Polizei in Wolfsburg Dieb stiehlt in Wolfsburg Portemonnaies aus Lieferfahrzeugen

Ein Dieb hat am Montagmittag im Stadtgebiet aus drei LieferfahrzeugenPortemonnaies gestohlen. Die Fahrer hatten ihre unverschlossenen Fahrzeuge jeweils zum Ausliefern einen Moment aus den Augen gelassen, wie die Polizei mitteilt.

Portemonnaie und Navigationsgerät waren gestohlen

Am Montagmittag stellte ein 31-jähriger Paketzusteller aus Braunlage sein Fahrzeug in der Straße Hinterm Hagen ab, um eine Sendung zuzustellen. Als er zu seinem Lieferwagen zurückkam, bemerkte er, dass sein Portemonnaie sowie ein Navigationsgerät gestohlen worden waren.

Kurze Zeit später lieferte ein 52-jähriger LKW-Fahrer aus Hannover Ware an einen Einkaufsmarkt in der Grauhorststraße. Nachdem er wieder in sein Führerhaus zurückkehrte, stellte er fest, dass seine Geldbörse sowie sein Handy weg waren.

Einem Zeugen fällt ein Mann auf – 1,80 bis 1,85 Meter groß mit dunkelblondem Haar

Einem Zeugen war kurz vorher ein Mann aufgefallen, der ihm aus Richtung der Ladezone entgegenkam und nervös gewirkt habe. Dieser Mann war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und hatte kurzes und glattes dunkelblondes Haar und wahrscheinlich einen Dreitagebart. Er trug ein bräunliches T-Shirt und eine Jeans. Ob es sich bei der Person um den Täter handelt, ist derzeit unklar.

Eineinhalb Stunden später schlug der Dieb in der Porschestraße zu. Ein 40-jähriger Gifhorner parkte seinen LKW am Straßenrand und lieferte Ware aus. Als er kurze Zeit später von hinten um sein Fahrzeug herumging, bemerkte er die offenstehende Fahrertür seines LKW. Zeitgleich nahm er eine Person in seiner Fahrerkabine wahr. Er sprach die Person laut an, woraufhin diese plötzlich aus dem LKW sprang und Richtung Poststraße weglief. Der 40-Jährige nahm die Verfolgung auf, verlor den schnellen Dieb jedoch aus den Augen. Der LKW-Fahrer konnte sich nur daran erinnern, dass der Flüchtende kurze blonde Haare hatte. Bei einer Nachschau in der Führerkabine fiel ihm das Fehlen seines Portemonnaies und Handys auf. Die Tatorte sind zu den Zeiten stark frequentiert. Die Ermittler erhoffen sich daher Hinweise von Zeugen unter (05361) 4646-0.

red

