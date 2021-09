Linienbus rammt Touran auf die Kreuzung

Wolfsburg. Der Fahrer des Linienbusses bremste an der Ampel am St. Annen-Knoten zu spät und fuhr auf. Es gab keine Verletzten.

Am St. Annen-Knoten hat es am Freitagmorgen gekracht. Ein Linienbus fuhr einem Touran auf und schob ihn so in den Kreuzungsbereich.

Ordentlich gekracht hat es am Freitagmorgen auf dem Berliner Ring am St. Annen-Knoten. Ein Linienbus rammte einen VW-Touran und schob ihn dabei über die rote Ampel auf die Kreuzung. Verletzt wurde bei dem Zusammenprall niemand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei und Aussagen der Beteiligten befuhr ein 43-Jähriger mit seinem silbernen Touran gegen 7.10 Uhr den rechten Linksabbiegerstreifen am Berliner Ring aus Richtung Rothenfelder Straße in Richtung Berliner Brücke, um an der St. Annen-Kreuzung in die Heßlinger Straße abzubiegen. Hinter ihm befand sich ein Linienbus, der den gleichen Fahrweg hatte.

Als die Ampel der Linksabbieger auf Gelb schaltete, stoppte der 43-Jährige. Der 62-jährige Fahrer des Linienbusses erkannte dies zu spät, fuhr auf den Touran auf und schob ihn bis in den Kreuzungsbereich. Zum Glück befanden weder im Linienbus noch im Touran weiteren Personen, so dass es keine Verletzten zu beklagen gab.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei auf dem linken Fahrstreifen in der Heßlinger Straße kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Touran war nach dem Auffahrunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Linienbus konnte seine Fahrt selbstständig fortsetzen. Eine genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Touran in Westhagen entwendet

Einen silbernen VW-Touran entwendeten Unbekannte am Donnerstagabend in der Eisenacher Straße. Das gut 14 Jahre alte Fahrzeug verschwand zwischen 20.30 Uhr und 22 Uhr von einem Gemeinschaftsparkplatz vor einer Mehrparteienwohnanlage. Der geschätzte Schaden dürfte sich auf rund 3000 Euro belaufen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 4646-0 entgegen.

red

