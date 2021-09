Mann bricht in Wolfsburger Kleingarten ein und liest Bücher

Er brach in Kleingärten ein, trank dort Bier, las Bücher und wurde dann erwischt, als er in einem fremden Wagen Musik hörte und rauchte: Die Polizei Wolfsburg hat einen 29-jährigen Mann festgenommen, der sich diverser Straftaten schuldig gemacht haben soll.

Dieser kuriose Fall begann mit einem Einbruch in eine Parzelle des Kleingartenvereins an der Heinrich-Nordhoff-Straße. Der 53-jährige Eigentümer fand seinen Garten am Samstagnachmittag nicht so vor, wie er ihn verlassen hatte. Unter anderem fand er Gegenstände, die ihm nicht gehörten. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Beim Nachbar hatte der Täter unterm Pavillon gelesen

Bei der Aufnahme des Sachverhaltes wurden die Beamten von der 69-jährigen Nachbarin angesprochen. Diese hatte Diebstähle festgestellt, die sie bisher noch nicht angezeigt hatte. Ihre Gegenstände konnten nun in der Gartenlaube des 53-Jährigen gefunden werden.

Kurze Zeit später erschien ein weiterer Kleingartenbesitzer. Der 62-Jährige erläuterte den Beamten, dass er vor kurzem einen fremden Mann unter seinem Pavillon erwischt hatte. Dieser hatte gerade ein Buch gelesen. Zudem fehlte eine Palette mit Dosenbier. Der Kleingärtner drohte, die Polizei zu verständigen. Daraufhin flüchtete der ungebetene Gast.

Erwischt wurde der 29-Jährige in einem fremden Pkw

Am Samstagmorgen verständigte dann der 24-jährige Besitzer eines Polos aus dem Sachsenring die Polizei, weil ein fremder Mann in seinem Auto saß. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung saß der 29-Jährige in dem Polo, hörte laut Musik und rauchte. In seinem Rucksack und in dem Pkw wurden Gegenstände aus den Einbrüchen in dem Kleingartenverein sowie weiteres Diebesgut gefunden. Der Mann, der sich nicht ausweisen konnte, wurde vorläufig festgenommen.

Nachdem die Personalien feststanden und er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden sollte, verhielt er sich gegenüber den Beamten sehr aggressiv. Mehrfachen Platzverweisen kam er nicht nach – und musste so erneut zur Durchsetzung der Verweise in Gewahrsam genommen werden.

Verbotenes Rennen im Allerpark?

Hat ein 29-Jähriger aus Brome im Wolfsburger Allerpark an einem verbotenen Rennen teilgenommen? Wegen diesen Verdachts ermittelt die Polizei nun gegen den Motorradfahrer.

Eine Streifenbesatzung war am frühen Sonntagabend im Allerpark unterwegs. Plötzlich vernahmen die Beamten lautes Motorengeräusch, wie die Polizei schildert. Unmittelbar darauf sahen sie den Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Hinterrad fahren. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrollen und setzten das Anhaltesignal sowie Blaulicht und Martinshorn ein.

Der 29-Jährige ignorierte die Signale jedoch und setzte seine schnelle Fahrt in Richtung Berliner Brücke fort. An einer roten Ampel wurde er letztlich angehalten. Bei der Kontrolle zeigt er sich uneinsichtig. Gegen den Motorradfahrer wurde eine Anzeige wegen des Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gefertigt.

