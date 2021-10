Corona in Wolfsburg Ende der Gratistests: Das kosten Corona-Schnelltests in Wolfsburg

Zwar ist die 3G-Regel in Wolfsburg seit Sonntag, 3. Oktober, nicht mehr überall Pflicht, für einige Aktivitäten müssen Wolfsburgerinnen und Wolfsburger aber weiterhin vollständig geimpft, genesen oder getestet sein und das entsprechend nachweisen. Das gilt zum Beispiel für den Disko-Besuch oder Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern. Zudem können Gastronomen und Veranstalter freiwillig 3G anwenden. Für Ungeimpfte bedeutet das dann, dass sie einen negativen Corona-Test vorzeigen müssen.

In der VW-Stadt bieten aktuell 37 Teststellen Antigen-Schnelltests für Bürger an. Bislang waren diese Bürgertests kostenfrei. Doch damit ist jetzt Schluss: Am Montag, 11. Oktober, hat der Bund das kostenlose Angebot beendet, weil mittlerweile allen Bürgern ein Impfangebot gemacht worden ist. Ausgenommen sind Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Was kostet ein Schnelltest in Wolfsburg dann? Und was bedeutet das Ende der Gratistests für die Betreiber? Wir haben bei einigen Anbietern nachgefragt.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Autostadt geht der Testbetrieb weiter

Testzentren und Apotheken können frei über die Preisgestaltung entscheiden. Im Drive-In-Testzentrum auf dem Kurzzeitparkplatz der Autostadt soll ein Schnelltest künftig um die 15 Euro kosten. „Es hängt von der Nachfrage ab. Die Preise sind schwer kalkulierbar“, erklärt Georg Hecht, Geschäftsführer der Ruhrmedic medizinische Dienste GmbH am Telefon. Der Sanitätsdienstleister betreibt das Testzentrum in der Autostadt seit Anfang April – und der Betrieb soll weitergehen. „Wir bleiben vor Ort. Damit wir für den Winter gerüstet sind, überdachen wir die Teststation“, sagt Hecht.

Eine Preisvorstellung haben auch die Betreiber des Corona-Schnelltest-Zentrums, die mit drei Stationen, unter anderem in der Heinrich-Nordhoff-Straße, vertreten sind: Ab dem 11. Oktober sollen die Tests dort 12 Euro kosten. Die Nachfrage sei in den vergangenen Wochen zwar etwas zurückgegangen, doch in zwei von drei Stationen sollen die Testungen künftig weitergehen. Die Teststation am Globus-Baumarkt in Fallersleben hat seit 11. Oktober geschlossen. „Wir hoffen, dass sich die Bürger weiterhin testen lassen“, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Natalie Gericke.

Auch die Mitarbeiter der Easy-Apotheke testen weiter

Lars Haselhorst, selbstständiger Apotheker und Chef der Easy-Apotheken in Wolfsburg, will das Test-Angebot ebenfalls aufrechterhalten – allerdings nur in der Filiale am Laagberg. „In der Innenstadt gibt es ausreichend Testzentren“, sagt Haselhorst auf Nachfrage. Der Preis wird sich zwischen 20 und 25 Euro bewegen.

Nach dem 11. Oktober nicht mehr öffnen wird die Teststation des VfB Fallersleben. „Wir bieten keine Selbstzahler-Tests an“, erklärt Raphael Wehnert. Der sportliche Leiter ist beim VfB für das Testzentrum verantwortlich. Die Schnelltests, die jetzt noch vorrätig sind, sollen dann für Vereinsmitglieder zur Verfügung stehen. Bis zur Schließung will das Testzentrum zudem die Öffnungszeiten runterfahren.

Klinikum Wolfsburg testet für 11,50 Euro

Auch das Corona-Test-Zentrum im Klinikum Wolfsburg setzt die Teststrategie des Bundes um. Ab Montag, 11. Oktober, bietet das Klinikum Tests für 11,50 Euro an, heißt es in der Mitteilung. Gratis bleiben sie für alle, die sich nachweislich nicht impfen lassen können, für Kinder unter zwölf Jahren sowie für Besucher von stationären Patienten und ambulante Patienten. Ab Montag bietet das Test-Zentrum zudem PCR-Tests für 76 Euro an. Für beide Tests muss vorab ein Termin über den Onlinekalender gebucht werden. Das Test-Zentrum ist montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr geöffnet.

Für folgende Personengruppen sind die Tests weiter kostenlos

Kinder unter 12 Jahren oder Kinder, die erst in den letzten drei Monaten vor der Testung zwölf Jahre alt geworden sind.

Minderjährige können sich bis zum 31. Dezember 2021 kostenlos testen lassen.

Menschen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können.

Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel. Schwangere können sich überdies bis zum 31. Dezember kostenlos testen lassen.

Stadträtin Müller hofft, dass die Impfquote steigt

Die Stadt Wolfsburg rechnet damit, dass aufgrund der Kostenpflichtigkeit weitere Testzentren schließen werden. Gleichzeitig ist die Hoffnung groß, dass durch das Ende der Gratistests auch die Impfquote steigt. „Ich gehe davon aus, dass diejenigen, die den Weg zur Impfung nicht aus einer fest verankerten Impfskepsis heraus noch nicht gefunden haben sich dadurch doch eher als bisher bewegen lassen, eine Impfung durchführen zu lassen“, sagt Stadträtin Monika Müller, Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport. Gleichwohl betont sie: „Impfgegner werden dadurch sicherlich nicht zügig eine Impfung in Anspruch nehmen, sondern sich vielleicht sogar in ihrer Haltung – ausgegrenzt zu werden – bestätigt fühlen.“

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Das sind die aktuell bundesweit geltenden Coronaregeln: Friseur, Fitnessstudio, Einkaufen: Neue Regeln gelten jetzt.

Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten: Inzidenz über 50: Ab Samstag gilt in Braunschweig die 3G-Regel .

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de