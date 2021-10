Gastronomie in Wolfsburg Italienisches Flair am Mittellandkanal: Autostadt plant neue Bar

Das gastronomische Angebot in Wolfsburg wird erweitert: Am Mittellandkanal errichtet die Autostadt eine neue, italienische Bar mit großer Außenterrasse. Die Bauarbeiten laufen bereits; die Eröffnung ist für diesen Winter geplant.

„In stilvollem und gemütlichem Ambiente finden dort künftig bis zu 90 Personen Platz“, teilt die Autostadt mit. Den Gästen werden ganztätig ausgesuchte Getränke und kleine Speisen angeboten – vom Frühstück am Morgen über Kaffee und Kuchen am Nachmittag bis hin zum Aperitif und Drink am Abend. Besucher können die neue Bar auch ohne Eintrittskarte in die Autostadt besuchen.

Sonnenuntergang auf der Außenterrasse

Der Innenraum der neuen Bar ist geprägt von Holz und großen Glasflächen – auf der Außenterrasse, in welche die bestehenden Weiden integriert werden, lässt sich am Abend der Sonnenuntergang genießen. Die Bar hat eine Größe von 10 mal 15 Metern.

Ronny Lexa, Operations Manager der Autostadt Restaurants, erklärt das Konzept: „Mit der neuen Bar entsteht nicht nur ein neues Restaurant – es entsteht ein Lebensgefühl am Wasser. Zusätzlich zur Frühstücks-, Mittags-, Kaffee- und Abendzeit zelebrieren wir den Aperitivo am Spätnachmittag, der in Italien bereits seit Langem ein beliebter Anlass zur Zusammenkunft von Familie und Freunden ist.“

Symbolischer Spatenstich vor dem Servicehaus

Die Bauarbeiten für das neue Gebäude laufen auf Hochtouren: Hinter den Absperrungen am Kurzzeitparkplatz am Servicehaus hat bereits der Tiefbau begonnen. Dort setzte die Geschäftsführung der Autostadt, Armin Maus (Vorsitzender) und Marco Schubert, am Mittwoch symbolisch den Spatenstich für die neue Bar.

red

