Unfall in Wolfsburg 76-jähriger Fußgänger bei Unfall in Wolfsburg schwer verletzt

Am Mittwochmorgen wurde ein 76-jähriger Fußgänger von einem 86-jährigen Golf-Fahrer beim Überqueren der Oebisfelder Straße angefahren. Der 86-Jährige befuhr mit seinem Golf die Straße Allerpark in Richtung Badeland-Kreuzung und wollte in die Oebisfelder Straße abbiegen, wie die Polizei mitteilt.

Der Autofahrer übersieht den Fußgänger beim Abbiegen

Als die Ampel für den Rentner grünes Licht zeigte, bog er nach rechts ab. Dabei übersah er den Fußgänger, der ebenfalls bei Grün die Oebisfelder Straße in Richtung Schulenburgallee überquerte.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der 76-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Schwerverletzten medizinisch und fuhr ihn im Anschluss in das Klinikum, wo er stationär aufgenommen wurde. An dem Auto entstand leichter Schaden.

Ein Teil des Fahrstreifens musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

red

