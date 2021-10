Eine Wolfsburgerin schreibt für die Flutopfer

Die Bücher liegen verteilt auf dem Küchentisch. Sie haben alle irgendwie dieselbe Aufmachung – und doch unterscheiden sie sich thematisch. Während es Kurzgeschichten zum Thema Liebe gibt, beschäftigt sich ein anderes Werk mit Geschichten für Kinder oder Fantasy. Alle sind für den guten Zweck erschienen. Insgesamt sind fünf Bände unter dem Namen „Wir schreiben für euch“ veröffentlicht worden. „Der Reinerlös geht an die Flutopfer“, sagt Simone Henke.

Die Wolfsburgerin hat kurzerhand eine Geschichte für die Fantasy-Reihe beigesteuert und zählt somit zu den 69 Autorinnen und Autoren, die für die Bände geschrieben haben. „Ich fand die Idee gut, mit einer Kurzgeschichte wenigstens einen kleinen Teil dazu beitragen zu können, damit es von der Flut Betroffenen wieder etwas besser geht“, sagt die Wolfsburgerin.

Das Schreiben entdeckte Henke früh für sich

In ihrer Kurzgeschichte geht es um den Tod und das Leben. Im Mittelpunkt dabei steht eine Mutter, die für ihr Kind bis zum Äußersten geht, um es zu beschützen. Bei Lesungen stellt sie die Bücher, die in Zusammenarbeit mit „Deutschland hilft“ entstanden sind, öffentlich vor. Unter anderem in einem Seniorenheim ist die 56-Jährige demnächst zu Besuch.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Das Schreiben indes entdeckte die dreifache Mutter schon sehr früh für sich. Sie sagt: „Ich habe schon immer gerne geschrieben.“ Für die Schülerzeitung am Wolfsburger Albert-Schweitzer-Gymnasium verfasste sie etwa Artikel, sie schrieb kleine Geschichte für sich – und ihre Kinder. Sie nahm an einem Schreibkursus der Volkshochschule teil. Ein Gedicht findet man etwa in einem Band, den der Stadtjugendring einst veröffentlichte.

Henke schrieb auch schon für krebskranke Kinder

In diesem Jahr ist bereits ihre Kurzgeschichte „Eier mit Speck“ in der Spendenanthologie um die Autorensternzeitgruppe erschienen. Mit diesen Beiträgen wird krebskranken Kindern geholfen, ihnen soll so ermöglicht werden, sich einen großen Wunsch erfüllen zu können. Und um den Flutopfern zu helfen, schloss sich Henke schließlich der Autorengruppe #wirschreibenfüreuch an.

„Die Schreiber kommen aus ganz Deutschland – und natürlich gibt es Autoren, die dort Familie und Freunde haben“, berichtet die Wolfsburgerin, die sich noch immer erschüttert zeigt von den Bildern. Schulen müssten wieder aufgebaut werden, Straßen wieder gebaut – das koste natürlich alles Geld. „Und auf diese Weise können wir helfen“, freut sich Henke, die nach eigener Aussage mittlerweile jeden Tag schreibt.

