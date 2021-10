Mann belästigt Kunden in Wolfsburger Bäckerei – wird eingewiesen

Wolfsburg. Die Polizei wurde am Montag zu einer Bäckerei in der Wolfsburger Porschestraße gerufen, weil ein 52-Jähriger Kunden und Angestellte belästigte.

Die Beamten nahmen am Montag einen Mann in Wolfsburg fest, weil er Menschen in einer Bäckerei belästigt hatte (Symbolbild).

In einer Bäckereifiliale in der Wolfsburger Porschestraße kam es am Montagmittag, 11. Oktober, zu einem Polizeieinsatz wegen Belästigung. Wie die Beamten mitteilen, alarmierten die Angestellten der Bäckerei in Höhe des Rathauses gegen 13.43 Uhr die Polizei, weil ein 52-Jähriger die Filiale betreten und Gäste und Angestellte belästigt hatte.

Mehr aus Wolfsburg:

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mann wird in Klinik eingewiesen

Die Ordnungshüter waren mit mehreren Streifenwagen vor Ort und nahmen den 52-Jährigen mit zur Dienststelle, heißt es weiter. Nach Begutachtung durch einen Arzt wurde der Mann in eine Fachklinik eingewiesen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de