Westhagen. Im Stralsunder Ring brannte es. Zunächst bestand der Verdacht, dass Menschenleben in Gefahr seien. Eine Frau kam vorsorglich ins Klinikum.

Brand in Wolfsburg

Brand in Wolfsburg Westhagen: Feuerwehr löscht Brand in Küche

Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg hat am Freitagabend einen Küchenbrand am Stralsunder Ring in Westhagen gelöscht. Nach Angaben der Leitstelle war der Alarm um 20.04 Uhr für zwei Löschzüge ausgelöst worden, da möglicherweise Gefahr für Menschenleben bestand.

Eine Frau sei vorsorglich wegen Rauchgases ins Klinikum gekommen. Das Feuer sei schnell gelöscht gewesen. Das Einsatzende war gegen 21.15 Uhr.

