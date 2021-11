Wolfsburg. Zwischen 15 und 18 Uhr am Sonntag schlugen die Einbrecher im Wolfsburger Stadtteil zu. Sie erbeuteten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Am helllichten Tag stiegen Einbrecher in ein Haus im Wolfsburger Stadtteil Kreuzheide ein.

Polizei Einbrecher schlagen in der Kreuzheide am helllichten Tag zu

Am helllichten Tag, Sonntagnachmittag zwischen 15 und 18 Uhr, stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Emil-Nolde-Straße im Wolfsburger Stadtteil Kreuzheide ein. Sie konnten unerkannt fliehen.

Die Eigentümerin hatte ihr Haus gegen 15 Uhr verlassen. Als sie nach drei Stunden zurückkehrte, bemerkte sie eine offene Terrassentür. Beim ersten Blick fiel ihr sofort auf, dass Schränke durchwühlt worden waren und Bargeld fehlte. Die Frau verständigte die Polizei, die umgehend mit der Spurensicherung begann. Die Ermittler des 2. Fachkommissariates hoffen auf Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind; Hinweise unter der Telefonnummer (05361) 4646-0.

