Brandstiftung? Mercedes-Benz brennt in Wolfsburg völlig aus

War es Brandstiftung an einem Luxusauto? Die Polizei geht davon aus. Am Montagmorgen war auf einem Gemeinschaftsparkplatz in der Straße Eichelkamp auf dem Klieversberg ein Mercedes-Benz in Brand geraten.

Gegen 5.33 Uhr hatte eine Anwohnerin den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Funkstreifenbesatzungen der Polizei vor Ort waren, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Die kurz danach eintreffende Berufsfeuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Nachdem sich die Rauchschwaden verzogen hatten, wurde das gesamte Ausmaß der Schäden sichtbar. Der Mercedes ist durch die Flammen komplett zerstört worden. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Schaden von mindestens 10.000 Euro.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Ermittler der Polizei haben die Untersuchungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen und hoffen auf Zeugen, die verdächtige Personen an dem Fahrzeug gesehen haben. Hinweise nimmt das 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg unter der Nummer (05361) 4646-0 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de