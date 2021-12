Der Winter kommt: Erster Schnee bringt Glättegefahr mit sich

Die ersten Flöckchen sind gefallen, die ersten Schichten des Winterdienstes gefahren. Langsam, aber sicher, wird es kalt in Wolfsburg. Zwar stehen die Chancen für weiße Weihnachten mit Blick auf die aktuelle Vorhersage nicht so gut, dennoch rüstet sich die Stadt bereits für den Wintereinbruch. Man sei gut vorbereitet, teilt Sprecherin Elke Wichmann mit. Die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) habe bereits erste Einsätze gefahren, den ersten schon am 28. November.

Am Mittwoch legte sich mancherorts bereits eine zarte Schneedecke auf Wolfsburgs Dächer. Für Verkehrsteilnehmer tückischer: Die damit einhergehende Glätte. Die WAS war mit acht Groß- und drei Kleinräumfahrzeugen seit fünf Uhr morgens im Einsatz, um die Straßen zu räumen. Neben Schnee ist aktuell auch überfrierende Glätte eine Gefahr in der Stadt: Auch für Donnerstag sind Temperaturen um den Gefrierpunkt vorhergesagt.

Zwanzig Räumungsfahrzeuge stehen bereit

2500 Tonnen Streusalz und 400 Tonnen Splitt hält die WAS aktuell vor, um dem Winter etwas entgegensetzen zu können. Das sei für die ganze Saison ausreichend, sagt Elke Wichmann. Bis zu 44 Mitarbeitende stünden bei der WAS auf Abruf: Zehn Großstreuer und zehn Kleinstreuer könnten damit besetzt werden, wenn es hart auf hart kommt. Zusätzlich seien 24 Mitarbeitende verfügbar, die in den Handkolonnen arbeiten. Sie reinigen, räumen und streuen die Bushaltestellen und Übergänge nach Abklingen der Schneefälle.

Wenn der Schnee einmal so richtig einsetzt, ist schnell alles verschneit: Und das Durchkommen auf den Straßen in Gefahr. Deshalb gibt es klare Regeln, welche Straßen zuerst geräumt werden. In Wolfsburg sind das die Hauptdurchgangsstraße, sowie die Straßen, auf denen der öffentliche Nahverkehr fährt, informiert Wichmann. „Zeitgleich werden auch die wichtigsten Radwegverbindungen geräumt und gestreut. Alle übrigen Straßen und Gehwege liegen in der Reinigungspflicht des jeweiligen Anliegers.“

Grundstückbesitzer müssen nicht nur Gehwege, sondern auch die Straße räumen, die an ihr Grundstück grenzt – immerhin bis zur Fahrbahnmitte. Foto: Helge Landmann / Regios24

Grundstücksbesitzer müssen selbst räumen

Zur Erinnerung: Anlieger müssen die Gehwege entlang ihres Grundstückes selbst räumen, informiert die Stadt. 1,50 Meter müssen frei sein, und zwar entlang des gesamten Grundstücks. Auch die Fläche bis zur Straßenmitte muss demnach frei gehalten werden. „Ausgenommen davon sind Straßen, die grundsätzlich durch die WAS gereinigt beziehungsweise geräumt werden und für die von den Anliegerinnen und Anliegern entsprechende Straßenreinigungsgebühren für Winterreinigung gezahlt werden“, so Elke Wichmann. Welche das sind, ist auf einer interaktiven Karte im Internet zu sehen (siehe unten).

In einigen Stadt- und Ortsteilen gibt es zudem Winterdienst-Vereine. So in Almke: Hier räumt die WAS nur die Landesstraßen. Der Winterdienst-Verein kümmert sich hier um die übrigen Straßen: jedoch nur vor den Grundstücken der Mitglieder. Jede andere Bürgerin, jeder andere Bürger muss dies selbst übernehmen. „Eine Mitgliedschaft entbindet die Mitglieder aber auch nicht von ihrer grundsätzlichen Räumpflicht“, sagt Pressewart Joachim Sievers. Auch das Räumen der Gehwege sowie das Streuen von Sand sei Sache der Bürger. „Für die zahlenden Mitglieder wir vom Verein allerdings Streusand in entsprechenden Behältern bereitgestellt.“

Wer nicht schippt, den erwartet ein Bußgeld

Wer Schnee schippt, sollte darauf achten, diesen nicht auf dem Nachbargrundstück aufzutürmen, bittet die Stadt. Mitten in der Nacht muss allerdings niemand aufstehen, um Gehweg und Straße frei zu schaufeln, früh am Morgen aber schon. An Werktagen muss bis 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr geräumt sein, erinnert die Stadt. Und auch tagsüber muss weitergeschippt werden, wenn es schneit, und zwar bis 20 Uhr. „Bei Glätte ist mit Sand oder anderen abstumpfenden Mitteln zu streuen“, so Sprecherin Elke Wichmann weiter.

Wer sich vor dem Schneeschippen drücken will, dem geht es an den Geldbeutel: Es drohe eine Geldbuße, so die Stadt. „In der Vergangenheit hat die Stadt in der Regel zunächst das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt, die ihrer Räumpflicht nicht nachgekommen sind, den Flyer ,Winterdienst’ zur Verfügung gestellt und erst bei völliger Ignoranz ein Bußgeldverfahren eingeleitet“, räumt Stadtrat Andreas Bauer, Dezernent für Bürgerdienste, Finanzen und Brand- und Katastrophenschutz, ein.

Weitere Infos gibt es auf www.wolfsburg.de/straßenreinigung. Dort gibt es auch eine interaktive Karte, aus der hervorgeht, welche Straßen von der WAS geräumt werden – und welche nicht.

