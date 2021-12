Wolfsburg. In Wolfsburg hat sich in der Reislinger Straße ein Kellerbrand ereignet. Mehrere Personen mussten wegen einer Rauchvergiftung ins Klinikum.

In Wolfsburg musste die Feuerwehr zu einem Kellerbrand ausrücken. (Symbolbild)

Brand Wolfsburg Schwerer Kellerbrand in Wolfsburg

Bei einem schweren Kellerbrand in Wolfsburg am späten Sonntagnachmittag, 26. Dezember, mussten mehrere Bewohner mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Einsatzkräfte mussten zu dem Brand in der Reislinger Straße ausrücken, berichtet die Feuerwehr.

Obwohl das Treppenhaus voller Rauch war, konnten sich alle Bewohner ins Freie retten. Die Brandursache ist bisher noch unklar, aber Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Polizei hat den Tatort beschlagnahmt und ermittelt.

Dieser Artikel wird aktualisiert

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de