Einbrecher plündern Wolfsburger Schreibwarengeschäft

Wolfsburg. Sie zerstörten die Schaufensterscheibe des Geschäfts in der Porschestraße und richteten einen Schaden im fünfstelligen Bereich an.

Die Täter zerstörten die Schaufensterscheibe, griffen in der Auslage zu und richteten so einen Schaden im fünfstelligen Bereich an: Unbekannte sind am Montagmorgen in ein Schreibgeschäft in der Wolfsburger Porschestraße eingebrochen.

Die genaue Tatzeit lässt sich auf 4.30 Uhr und 4.35 Uhr eingrenzen, berichtet die Polizei Wolfsburg. Zu diesem Zeitpunkt schlugen die unbekannten Täter eine der Schaufensterscheiben ein. Danach flüchteten sie unerkannt. Da sich in der Porschestraße in den Obergeschossen Wohnungen befinden, hoffen die Ermittler darauf, dass Bewohner verdächtige Geräusche und Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/46460 entgegen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de