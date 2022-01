Wolfsburg. Die Besitzerin war nur wenige Minuten in einem Geschäft. Sie hatte ihr Fahrrad ordnungsgemäß abgeschlossen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Die Polizei Wolfsburg sucht nach einem roten E-Bike, das in der Fußgängerzone gestohlen wurde.

Polizei Dreister Dieb klaut E-Bike in der Wolfsburger Fußgängerzone

Die Besitzerin war nur wenige Minuten in einem Geschäft in der Porschestraße. Doch das reichte dem Dieb, um ihr E-Bike zu klauen. Die Polizei Wolfsburg hofft auf Zeugenhinweise.

Passiert war’s am Montag zwischen 14 und 14.20 Uhr. Die 66-Jährige war mit ihrem roten E-Bike der Marke Kalkhoff zum Einkaufen in der Innenstadt. Vor einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone gegenüber der City-Galerie verschloss sie das Rad. Als die Besitzerin wenige Minuten später das Geschäft verließ, war ihr E-Bike weg.

Sie verständigte die Polizei. Eine Suche in der näheren Umgebung war jedoch erfolglos. Da die Fußgängerzone zur Tatzeit gut besucht war, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die den Fahrraddiebstahl beobachtet haben. Hinweise an die Wache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer (05361) 46460.

