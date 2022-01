Polizei nimmt in Wolfsburg Diebesbande auf frischer Tat fest

Waren im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro haben vier aus Osteuropa stammende Männer am Dienstag in mindestens zwei Drogeriefilialen im Wolfsburger Stadtgebiet entwendet – in den „dm“-Filialen in der Porschestraße und im Schlesierweg am Laagberg. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 15.53 Uhr wurde die Polizei vom Leiter des „dm“-Drogeriemarktes in der Porschestraße darüber informiert, dass es in dem Markt zu einem Ladendiebstahl durch drei Täter gekommen sei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurden ihnen zwei der Täter übergeben, der dritte war bereits geflüchtet.

Polizei stellt in der Kolpingstraße einen Skoda mit osteuropäischem Kennzeichen fest

Eine Überprüfung der beiden vorläufig Festgenommenen ergab, dass es sich um einen 51 Jahre alten und einen 25-jährigen Mann aus Osteuropa handelt. Zu dem dritten, flüchtigen Täter hätten die beiden keinerlei Angaben gemacht. Bei den beiden Personen fanden die Ermittler zahlreiches Diebesgut im Gesamtwert von mindestens 400 Euro. Während der Sachverhaltsaufnahme bekamen die Beamten den Hinweis, dass in einer weiteren Filiale der Drogeriekette ebenfalls mindestens zwei Täter Diebstähle im Gesamtwert von 700 Euro begangen hatten. Auf Nachfragen hätten die Männer eingeräumt, in dieser Filiale gewesen zu sein. Beide wurden zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zunächst mit zur Dienststelle genommen, wo sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme entlassen wurden.

Während dieser Zeit stellte eine weitere Polizeistreife in der Kolpingstraße einen Skoda Fabia mit osteuropäischem Kennzeichen fest. In diesem Auto befanden sich zwei Männer, bei denen es sich um einen 33-Jährigen und einen 17-Jährigen – ebenfalls aus Osteuropa – handelte.

Polizei: Eine Diebesbande, die regelmäßig und gewerbsmäßig Diebstähle begeht

Der 33-Jährige trug die Bekleidung, die der dritte, flüchtige Täter beim Diebstahl in dem Drogeriemarkt getragen hatte. Im Kofferraum des Skoda Fabia entdeckten die Beamten mehrere Taschen, für deren Inhalt die beiden Männer keine Kaufbelege nachweisen konnten. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich ebenfalls um Diebesgut handelt. Außerdem entdeckten die Kommissare den Führerschein des 51-Jährigen, der zuvor in der Drogerie vorläufig festgenommen worden war.

Die Beamten gehen davon aus, dass alle vier zu einer Diebesbande gehören, die regelmäßig und gewerbsmäßig Diebstähle begeht. Auch die beiden am Skoda Fabia festgestellten Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

