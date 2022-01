Wolfsburg. Die Polizei fasst den 39-Jährigen, der den Glaseinsatz einer Zugangstür zerstört hatte, um in eine Lagerhalle zu gelangen.

Die Beamten waren Minuten später vor Ort und trafen auf einen 39-jährigen polizeibekannten Wolfsburger, der erhebliche Schnittverletzungen an den Händen aufwies und auf den die Beschreibung des Zeugen zutraf. (Symbolfoto)

Kriminalität Tankstellen-Einbrecher flüchtet in Wolfsburg verletzt

Am frühen Montagmorgen hat es einen Einbruch in die Lagerräume einer Tankstelle am Berliner Ring gegeben, wie die Polizei Wolfsburg mitteilt. Gegen 4.30 Uhr hatte ein Zeuge eine Person bemerkt, die durch den zerstörten Glaseinsatz einer Zugangstür aus der Lagerhalle der Tankstelle kroch.

Der Zeuge bemerkte, dass die Person stark blutende Verletzungen an den Händen erlitten hatte und alarmierte umgehend die Polizei. Daraufhin flüchtete die verletzte Person in Richtung Kiebitzweg.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei fasst den 39-Jährigen – er ist polizeibekannt

Der Flüchtige war nach Angaben der Polizei etwa 1,90 Meter groß und dunkel gekleidet. Die erste eintreffende Funkstreifenbesatzung bestätigte die Annahme, dass ein unbekannter Täter den drahtdurchflochtenen Glaseinsatz der Lagertür zerstört hatte und sich dabei erheblich verletzt haben muss. Eine Fahndung nach dem verletzten Flüchtigen erbrachte zunächst keine Erkenntnisse, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Wenig später, gegen 7.45 Uhr, meldete eine weitere Zeugin eine blutverschmierte Person im Bereich der Tankstelle. Die Beamten waren Minuten später vor Ort und trafen auf einen 39-jährigen polizeilich bekannten Wolfsburger, der erhebliche Schnittverletzungen an den Händen aufwies und auf den die Beschreibung des Zeugen zutraf.

Der Mann machte zur Herkunft der Verletzungen keinerlei Angaben und lehnte eine Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung ab, so die Polizei. Der 39-Jährige wurde daher nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de