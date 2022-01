Räuberischer Diebstahl in Wolfsburger Drogerie

Vier unbekannte Täter haben am Montagabend Waren in einer Drogerie im Schlesierweg gestohlen. Einer Angestellten des Drogeriemarktes war ein Mann aufgefallen, der offensichtlich Kosmetika geklaut hatte, wie die Polizei Wolfsburg mitteilt. Sie verständigte daraufhin einen Kollegen.

Nun bemerkten beide drei weitere Personen in dem Geschäft, die sich auffällig verhielten und augenscheinlich miteinander in Kontakt standen. Während eine Person etwas an der Kasse bezahlte, sprach die Angestellte den Mann im Bereich des Ausgangs an, der zuvor Kosmetika eingesteckt hatte. Dabei erkannte sie in einer mitgeführten Tasche Rasierklingen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Angestellte kann den Mann festhalten – er reißt sich jedoch los und flüchtet

Der Dieb wollte daraufhin fluchtartig das Geschäft verlassen, die Angestellte konnte ihn jedoch kurzzeitig festhalten. Der Täter packte die Frau am Arm und riss sich los. Dann gelang ihm endgültig die Flucht. Auch die anderen drei Personen konnten in unbekannte Richtung flüchten.

Ob die anderen Täter ebenfalls etwas gestohlen haben oder sie gemeinsam zur Ablenkung in dem Geschäft waren, werde derzeit ermittelt, so die Polizei.

So sahen die Täter aus – die Polizei sucht Zeugen

Der Haupttäter hatte eine kräftige Statur und war mit einer dunklen Jacke sowie einer Wollmütze bekleidet. Ein zweiter Täter war etwa 1,70 Meter groß, hatte ein längliches Gesicht und trug eine dunkle Jacke. Der dritte Mann war etwa 1,90 Meter groß und war unrasiert. Er trug eine blaue Jeans und einen Parker. Von der vierten Person gibt es keine Beschreibung. Zeugen, die Angaben zu den Personen oder einem eventuellen Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter

(05361) 4646-0 zu melden.

Erst vor Kurzem hatten vier Männer Waren im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro in mindestens zwei Drogeriefilialen im Wolfsburger Stadtgebiet entwendet – in den „dm“-Filialen in der Porschestraße und im Schlesierweg am Laagberg.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de