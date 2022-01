Podcasts sind aktuell in aller Ohren. Ich höre die Online-Sendungen gerne beim Kochen und Aufräumen – oder auch zum Einschlafen. Letzteres funktioniert gerade dann gut, wenn die Stimme des Podcasters besonders sanft klingt. So schlummerte ich also vor ein paar Tagen friedlich im Bett...bis mich der schrille Werbespot am Ende der Folge aus dem Schlaf riss – und ich wieder hellwach war! Da bleibt am Ende wohl nur Schäfchen zählen...