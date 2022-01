Hattorf. In einem Baumarkt im Heinenkamp will ein 19-Jähriger einen Laser-Entfernungsmesser stehlen. Ein Angestellter hält ihn fest, bis die Polizei kommt.

Einen Ladendieb hat ein Angestellter eines Baumarktes in der Straße Brandgehaege bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Diebstahl 19-Jähriger scheitert in Wolfsburg mit Diebstahl in Baumarkt

Ein räuberischer Diebstahl ereignete sich am Donnerstagmittag in einem Baumarkt in der Straße Brandgehaege im Heinenkamp. Gegen 12.18 Uhr hatte laut Polizei ein Angestellter des Marktes die Polizei alarmiert und um rasches Erscheinen gebeten.

Der Angestellte hatte zuvor einen 19 Jahre alten Kunden aus Berlin dabei beobachtet, wie er einen Laser-Entfernungsmesser aus dem Regal genommen hatte und unter seiner Jacke verschwinden ließ. Anschließend versuchte der 19-Jährige, mit der Ware den Markt zu verlassen, ohne den Lasermesser zu bezahlen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

19-Jähriger will sich von Angestelltem losreißen

Nachdem der Angestellte den Kunden angesprochen und mit ins Büro gebeten hatte, versuchte sich dieser loszureißen und bedrohte anschließend den Angestellten, um die Ware behalten zu können. Doch alles Drohen und Zetern half nichts: Der Angestellte hielt den Dieb fest und alarmierte die Polizei, die den Sachverhalt aufnahm und gegen den 19-Jährigen eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls fertigte.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de