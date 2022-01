Zeugen stellen in Wolfsburg einen Handtaschendieb

Ein Dieb hat einer 80-jährigen Wolfsburgerin, die mit ihrem Rollator am Samstagmittag an der Braunschweiger Straße unterwegs war, die Handtasche gestohlen, indem er den Trageriemen durchschnitt. Ihre Tasche hatte die Frau über ihre Schulter gehängt, wie die Polizei mitteilt. Kurz vor einer Tankstelle verspürte sie plötzlich ein leichtes Ziehen an ihrer Schulter. Zeitgleich überholte sie ein ihr unbekannter Mann. In diesem Moment bemerkte die Frau, dass ihre Handtasche weg war. Der Unbekannte war verschwunden.

Die Seniorin suchte an der Tankstelle an der Braunschweiger Straße Hilfe

Wie die Polizei mitteilt, sprach die Seniorin einen 43-Jährigen an der Tankstelle an, der die Verfolgung des Diebes aufnahm. Er lief in Richtung Innenstadt. In Höhe der Straße Am Rotheberg fiel ihm ein 54-jähriger auf. Der Zeuge forderte den Mann auf, stehen zu bleiben, was dieser jedoch nicht tat. In Höhe einer Grünfläche an der Straße Königswiese konnte der Zeuge den Wolfsburger einholen und festhalten. Zeitgleich war ein 36-Jähriger auf die Tat aufmerksam geworden – durch Hilferufe der Ehefrau des 43-Jährigen, die sich um die Seniorin kümmerte. Gemeinsam konnten die Männer den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei lobt das couragierte und dennoch umsichtige Verhalten der Zeugen.

red

