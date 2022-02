Kitas in Wolfsburg Claus Holtz leitet Katholischen Gesamtverband in Wolfsburg

Es gibt einen Wechsel in der Geschäftsführung des Gesamtverbandes der Katholischen Kirchengemeinden Wolfsburg, wie dieser mitteilt. Der Gesamtverband ist Träger von zehn Kindertagesstätten und zwei Ganztagsschulprojekten in Wolfsburg. Für die Kindertagesstätten leistet er Verwaltungshilfe und vertritt sie nach außen. Nach drei Jahren beendet Heiner Willen seinen Dienst als Geschäftsführer, seine Stelle übernimmt Claus Holtz.

„Wir haben ab 2019 einen strikten Sparkurs gefahren, ungefähr eineinhalb Jahre lang“

Heiner Willen bilanziert: „Eine Herausforderung war die Frage, wie wir die Neusortierung des Gesamtverbandes hinbekommen. Wir hatten am Beginn meiner Tätigkeit große finanzielle Probleme, die gelöst werden mussten. Wir haben ab 2019 einen strikten Sparkurs gefahren, ungefähr eineinhalb Jahre lang. Alle haben gut mitgemacht, und mit dem Jahresabschluss 2020 waren wir schon wieder in einer mehr auskömmlichen finanziellen Situation. Diese Herausforderung konnte nur gelingen, weil die Kolleginnen mitgemacht haben. Im Frühjahr 2021 stellte sich heraus, dass die Stadt Wolfsburg neue Betriebsführungsverträge abschließen will, pädagogischer Art, liegenschaftsmäßig. Die mussten verhandelt werden. Daher bin ich geblieben, bis die Betriebsführungsverträge im Dezember 2021 endgültig unterschrieben waren. Die Verträge waren ein wichtiger Meilenstein, da sie über mehrere Jahre gültig sein werden.“

„In Kitas findet etwas statt, was unsere Zukunft prägt“

Der 57-jährige Claus Holtz blickt voraus: „Das Thema Pädagogik wird sich bei mir noch weiterentwickeln. In Kitas findet etwas statt, was unsere Zukunft prägt. Die Kollegen und Kolleginnen in den Kitas übernehmen in der Bildung der Kinder eine sehr wichtige Zukunftsaufgabe. Pädagogik gehört mit zu meinem Aufgabenfeld, jedoch sind die Erzieher und Erzieherinnen vor Ort im Zusammenwirken mit unserer zentralen Fachberatung die eigentlichen Experten. Ich sehe mich als Geschäftsführer eher als verantwortlich dafür, dass die Dinge im Gesamtverband gut zusammenwirken, also für Verwaltung, Organisation, Prozesse, Finanzen. Das ist der Bereich, wo ich sage, da kann ich meine Fähigkeiten einbringen.“

Wegen der Pandemie fehlen dem Projekt „S.T.A.R.K.“ Spenden

Es gibt Vorplanungen für eine elfte Kita – eine interreligiöse Kita

Der Gesamtverband der Katholischen Kirchengemeinden Wolfsburg plant, über die Antonius-Holling-Stiftung – begabte Schülerinnen und Schüler werden gefördert, die zu Hause wenig Unterstützung erfahren können – künftig Schüler der Eichendorffschule, die sich stark sozial engagieren, mit einem Preis zu bedenken. Dies soll ab dem kommenden Schuljahr in Angriff genommen werden. Außerdem gebe es Vorplanungen für eine elfte Kita des Gesamtverbandes; es soll eine „Abrahams Kita“ werden – eine interreligiöse Kita, etwa wie die Kita „Abrahams Kinder“ in Gifhorn.

