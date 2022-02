Wie wollen wir leben? Forscher zu Gast in Wolfsburg

Im Dezember 2021 starteten im Science-Center Phaeno in Kooperation mit Volkswagen die beiden Formate „science talk“ und „meet the scientist“. Nach den ersten erfolgreichen Veranstaltungen geht es im Februar weiter.

Was können wir in unserem Konsumverhalten anpassen, um unsere Gesundheit zu fördern?

Am Donnerstag, 24. Februar, wird Dr. Aida González-Mellado vom Thünen-Institut ab 19.30 Uhr im Wissenschaftstheater des Phaeno einen Vortrag zum Thema „Die gesunde Ernährung der Zukunft“ halten, wie das Phaeno mitteilt. Sie forscht zu Fragen wie: Kann sich die Weltbevölkerung in der Zukunft ausreichend ernähren und gleichzeitig die Umwelt schonen? Was können wir in unserem Konsumverhalten anpassen, um unsere Gesundheit und die natürlichen Ressourcen nachhaltig zu fördern?

Als Senior Fellow der Arbeitsgruppe Welternährung und Mitarbeiterin der Ressortforschung berät González-Mellado die Politik über die notwendigen Zukunftsstrategien, um eine gesunde, hochwertige, ausgewogene Nahrung zu sichern. Sie war und ist in diverse Projekte zum Wissenstransfer mit Wissenschaftlern außerhalb Europas, zur Ausgestaltung transparenter landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten sowie zur Entwicklung von evidenzbasierten, datengestützten Prognosen der Agrarmärkte involviert.

Der Vortrag wird hybrid in Präsenz und als Youtube-Livestream angeboten. Den Link findet man auf der Phaeno-Website phaeno.de unter „Wissenschaft und Technik“. Für die Teilnahme im Wissenschaftstheater ist eine Anmeldung erforderlich: per E-Mail an entdecke@phaeno.de oder unter (05361) 890100.

Die drei Forschenden sind jeweils von 11 bis 16 Uhr in der Ausstellung anzutreffen

Am Sonntag, 6. Februar, wird Dr. Sebastian Bührig zusammen mit Lorenz Hahnheiser über Städte staunen. Bührig forscht an der Leibniz-Universität in Hannover an den Grenzen des Miteinanders. Diese Grenzen verlaufen zwischen Menschen, aber auch im Stadtraum selbst.

Mit Methoden soziologischer Feldforschung – Beobachtungen, Befragungen und mitunter gezielten Eingriffen – geht er sozial-räumlichen Fragen auf den Grund. Er widmet sich in Forschung und Lehre der Frage, wie die Stadtbewohner einander in Frieden fremd sein können, ohne es zu müssen.

Lorenz Hahnheiser schloss jüngst erfolgreich seine Bachelorarbeit in der Architektur ab. Er beschäftigte sich in dieser mit der Frage nach der sozialräumlichen Bedeutung eines Brückenbaus – denn eine Brücke kann weit mehr sein als eine Überquerungsmöglichkeit.

Am Sonntag, 13. Februar, widmet sich Kathrin Karola Viergutz dem Thema „Besser von A nach B kommen – ein Einblick in die Mobilitätsforschung“.

Die Verkehrsingenieurin ist Mobilitätsforscherin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig und beschäftigt sich mit Verkehrswende, Digitalisierung und Automatisierung von Verkehrssystemen. Sie entwickelt und bewertet Mobilitätskonzepte – vom ländlichen Raum bis zur Metropole, von Niedersachsen bis zum EU-Projekt. Zudem berät sie als Smart-City-Referentin Kommunen auf dem Weg zur zukunftsfähigen, nachhaltigen und menschengerechten Stadt.

Die drei Forschenden sind an den beiden Terminen jeweils von 11 bis 16 Uhr in der Ausstellung anzutreffen. Dort werden sie Fragen zu ihrem Forschungsthema beantworten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig – das Angebot ist im Tagesticket enthalten.

