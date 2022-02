Polizei lobt drei 13-Jährige in Wolfsburg für Zivilcourage

Es war ein besonderer Tag für Aaron, Angelo und Jannis: Wolfsburgs Polizeichefin Petra Krischker hatte die drei Jungen am Freitag auf die Dienststelle eingeladen, um sich bei ihnen für gezeigte Zivilcourage zu bedanken. Die drei waren am Mittwochvormittag auf dem Weg zur Schule an einem Schuhgeschäft in der Porschestraße vorbeigekommen und hatten festgestellt, dass Unbekannte die Haupteingangstür zerstört und versucht hatten in das Geschäft einzubrechen.

Polizeichefin Petra Krischker: „Wichtig ist aber, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die drei zögerten nicht lange und alarmierten geistesgegenwärtig die Polizei. „Ein Verhalten, was man heutzutage nicht täglich erlebt“, lobt die Polizeichefin das Verhalten der drei 13-Jährigen. Umso wichtiger sei es ihr auch, ein solches Verhalten zu stärken und Zivilcourage zu ihrem Thema zu machen: „Fast täglich geraten Menschen in Not. Wichtig ist hier, nicht wegzuschauen, sondern zu handeln. Auch wenn man körperlich oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist einzuschreiten, kann jeder den Notruf 110 wählen! Wichtig ist aber, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen,“ so Krischker in der Mitteilung der Polizei.

Für Jannis, Angelo und Aaron gab es ein Dankeschön

Die drei hätten es richtig spannend gefunden, einmal bei der Chefin der Polizei in Wolfsburg vorsprechen zu können. Gespannt habe die Polizeidirektorin den Jungen zugehört, als sie schilderten, wie sie den Einbruch entdeckt, die Polizei alarmiert und anschließend auf den Streifenwagen gewartet haben. „Damit habt ihr auch verhindert, dass andere Menschen unbemerkt in das Geschäft gelangen und etwas entwenden konnten,“ resümierte Krischker. Zum Abschluss erhielten Jannis, Angelo und Aaron ein Dankeschön aus den Händen von Petra Krischker.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de