Marktmitarbeiter in Wolfsburg erwischen Diebesbande bei der Tat

Die Wolfsburger Polizei hat am Montagabend zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen. Ein 20-Jähriger und sein 31 Jahre alter Kumpane waren gegen 19.10 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Hehlinger Straße dabei beobachtet worden, wie sie verschiedene Waren in ihren mitgeführten Rucksäcken verstauten und ohne diese zu bezahlen, die Markt verlassen wollten.

Als die beiden Diebe angesprochen und durch Marktmitarbeitern um ihre Personalien gebeten wurden, verweigerten sie die Angabe ihrer Personalien, so dass die Polizei auf den Plan gerufen wurde.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei findet weiteres Diebesgut, Klappmesser und Autoschlüssel

Als die Beamten vor Ort eintrafen, durchsuchten sie beide Personen sowie ihre mitgeführten Sachen. Dabei fanden die Polizisten neben den Ausweisen der beiden Beschuldigten auch noch zahlreiches Diebesgut, ein Klappmesser, sowie den Fahrzeugschlüssel für einen Opel Vivaro in den Rucksäcken und der Kleidung.

Lesen Sie auch:

Im Fahrzeug, was auf dem Parkplatz des Discounters abgestellt war, entdeckten die Beamten auf der Rückbank und im Kofferraum sodann weiteres Diebesgut, welches aus anderen Filialen des Discounters stammte. Insgesamt dürften die beiden Langfinger Waren im Wert von rund 500 Euro entwendet haben.

Verdacht auf gewerbsmäßige Ladendiebstähle

Ferner lag unter dem Beifahrersitz Werkzeug, welches geeignet war anderweitig Einbrüche zu verüben. Da der Verdacht naheliegt, dass die Täter gewerbsmäßig und als Bande Ladendiebstähle durchführen, wurden sie vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Polizei zugeführt.

Hier mussten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wieder entlassen werden.

Zum Podcast:„Tatort Niedersachsen“- So effektiv arbeiten Einbrecher

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de