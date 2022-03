Impfpflicht: Meldung ans Gesundheitsamt Wolfsburg ab 16. März

Eine Intensiv-Pflegekraft steht am Bett eines an Covid erkrankten Patienten auf der Corona-Intensivstation des Klinikums in Fulda. Viele Patienten mit schweren Verläufen liegen mehrere Wochen auf der Intensivstation, rund die Hälfte der künstlich beatmeten Patienten stirbt.

Ab dem 16. März gilt in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ab diesem Tag müssen die Einrichtungsleitungen innerhalb von 14 Tagen alle Mitarbeitenden ohne gültigen Immunitätsnachweis an das Gesundheitsamt melden, teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Hier sei der Sitz der Einrichtung beziehungsweise des Unternehmens maßgeblich für die Zuständigkeit des Gesundheitsamts. Insbesondere folgende Personengruppen unterliegen der Meldepflicht: alle Beschäftigten und externen Dienstleistenden sowie regelmäßig ehrenamtlich Tätige, die in Einrichtungen, in Praxen oder in Unternehmen tätig sind, in denen oder durch die hochbetagte, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung oder Personen mit akuten oder chronischen Grundkrankheiten behandelt, gepflegt, betreut oder untergebracht werden.

Fragen zu dem Thema können per E-Mail an die Stadt Wolfsburg geschickt werden

Bis zum 15. März müssten alle betroffenen Mitarbeitenden ihre gültigen Impf- und Genesenen-Nachweise in ihrer Einrichtung vorlegen. Für die Entgegennahme der Meldung sei ausschließlich ein digitales Portal vorgesehen. Das Gesundheitsamt informiere zurzeit die Unternehmen.

Fragen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht können zudem per E-Mail gestellt werden: 20a@stadt.wolfsburg.de. Infos stellt auch das Bundesgesundheitsministerium zur Verfügung. Zu finden hier.

red

