Berlin-Fan attackiert Sanitäterin in Wolfsburger VW-Arena

2500 Fans von Union Berlin unterstützten ihre Mannschaft am Samstag in der VW-Arena im Spiel gegen den VfL Wolfsburg. „Der Großteil verhielt sich vorbildlich“, bilanzierte Wolfsburgs Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch nach der Partie. Um 18.25 Uhr waren die meisten Berliner am Hauptbahnhof in den Zug gestiegen und zurück gen Hauptstadt gefahren. Insgesamt sahen 15.700 Zuschauer den 1:0-Sieg der „Wölfe“ im Stadion.

Union-Fans pöbeln im Outlet-Center

So ganz beschäftigungslos blieben die Einsatzkräfte dennoch nicht. Mehrere Polizisten verhinderten vor Spielbeginn, dass Union-Fans in die Kneipenmeile Kaufhof strömen konnten, wo sich viele „Wölfe“-Anhänger auf die Partie einstimmten. Im Designer Outlet-Center pöbelten laut Melanie aus dem Bruch sechs Gästefans rum. Polizisten nahmen die Personalien der Störenfriede auf und erteilten einen Platzverweis, dem erst nach wiederholter Ansage nachgekommen worden sei.

Polizei trennt Streithähne auf der Berliner Brücke

Auf der Berliner Brücke gerieten nach Angaben der Polizeisprecherin ein Heim- und ein Gästefan aneinander. Schnell beteiligten sich weitere Fans am Geschehen. „Mit einfacher körperlicher Gewalt“, so Melanie aus dem Bruch, hätte die Einsatzkräfte die Streithähne trennen und die Gemüter beruhigen können. In der VW-Arena habe es noch eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Gästefan und einer Sanitäterin gegeben. „Hierzu laufen noch die Ermittlungen“, sagte Melanie aus dem Bruch. mk

