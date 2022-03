Bewegungsprogramm an der Wolfsburger Käferschule

An der Käferschule in Wolfsburg absolvieren die Kinder ein zusätzliches Bewegungsprogramm.

Die Grundschule Käferschule ist mit dem zweiten Jahrgang Teil des Bewegungsprogramms „REBIRTH active school 2.0“. Das umfangreiche Bewegungsprogramm soll täglich 60 Minuten zusätzliche Aktivität in den Schulalltag integrieren und wurde an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) entwickelt und in einer Pilotstudie umfassend getestet, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten über den ganzen Schultag verteilt spielerische Bewegungseinheiten in Form von fünfminütigen Bewegungsimpulsen während des Unterrichts sowie ein Frühsport- und Nachmittagsangebot. „Das Bewegungsprogramm der Pilotstudie zeigt signifikante Verbesserungen der körperlichen Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie die Abnahme von Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den teilnehmenden Grundschülerinnen und -schülern“, teilt die Käferschule mit Schulleiterin Ulrike Svetlik mit.

Die Kinder sollen begeistert von dem Projekt sein

Aufbauend auf diesen Ergebnissen folgte der Plan zur Ausweitung der Studie. „Unsere teilnehmenden Zweitklässler sind bereits zu Beginn des Projektes begeistert vom Team der MHH und von den ersten sportlichen Übungen. Die täglichen Bewegungseinheiten werden alle Schülerinnen und Schüler aller zweiten Klassen durchführen. Dem täglichen Unterricht wird dies zusätzlich mehr Bewegung, Freude und Motivation bereiten“, erklärt Ulrike Svetlik.

Auch Mayra aus der Klasse 2a wird in der Mitteilung zitiert. Sie sage bereits jetzt fröhlich: „Alles macht mir Spaß. Aber besonders die Situps!“ Und darin zeige sie sich ausdauernd und stark. „Aktive und gesunde Schülerinnen und Schüler leben leichter, konzentrieren sich besser und sind laut Studien durch mehr Bewegung nachweislich ausgeglichener und schlauer. Dieses Projekt stützt das Schulkonzept unserer Schule“, bestätigt die Schulleiterin.

red

