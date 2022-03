Gesellenbrief ist auch in Wolfsburg „Gold wert“

Feierliche Freisprechung im Wolfsburger Handwerk: Im Congress-Park nahmen im Rahmen einer Feierstunde, ausgerichtet von der Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg, 49 junge Menschen aus sechs Handwerken ihren Gesellenbrief entgegen.

Die Freisprechung führte Kreishandwerksmeister Reinhold Scholz aus. Zu den Ehrengästen und Festrednern gehörten zudem Oberbürgermeister Dennis Weilmann, die Vizepräsidentin der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade Heidi Kluth sowie Studiendirektor Marco Bauch. Den musikalischen Rahmen besorgten Mitglieder der Band der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule.

Kluth: Handwerk braucht größere Unterstützung

Es war erneut eine Freisprechung unter Corona-Auflagen, was der Festlichkeit aber nicht schadete, wie es in der Mitteilung heißt. Heidi Kluth nutzte die Gelegenheit, eindringlich auf den Fachkräftemangel im Handwerk hinzuweisen. Sie hatte Zahlen im Gepäck. Demnach fehlen dem Handwerk bis 2030 fünf Millionen Fachkräfte. Dabei werde die Fachkompetenz gerade im Zuge der Umsetzung der Klimaziele dringend benötigt. „Wenn wir bis 2030 sechs Millionen Wärmepumpen installieren sollen, fehlen uns dafür 60.000 Monteure pro Jahr“, sagte sie. Die Klimaziele bräuchten mehr Menschen, und dafür brauche das Handwerk eine größere Unterstützung. Der Gesellenbrief, so Kluth, sei Gold wert, in diesen Tagen ganz besonders.

Vor dem offiziellen Akt der Freisprechung ehrte Kreishandwerksmeister Reinhold Scholz die Innungsbesten: Florian Bliese, Kfz-Mechatroniker, Fachrichtung Fahrzeugtechnik, vom Autohaus Koller und Sayed Al Kalach, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, von der Firma Elektro-Müller.

