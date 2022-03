„Manufaktur“ ist neu in der Wolfsburger Schillerstraße

Wolfsburg. Die Wolfsburgerin Bernadette Kersten macht in ihrer Textilveredelung aus Kleidungsstücken Unikate. Am Donnerstag wird Eröffnung gefeiert.

Bernadette Kersten feiert am Donnerstag in der Schillerstraße 18 die Eröffnung ihrer „Manufaktur“. In den Hinterräumen residiert Bastian Zimmermanns Social-Media-Agentur „Form“.

In der Schillerstraße 18 weht ein neuer Wind. Am Donnerstag, 24. März, eröffnet Bernadette Kersten in dem Eckladen im Erdgeschoss die „Manufaktur“. Mit ihrer „kleinen, aber feinen Textilveredelung“ erfüllt sie sich einen mehr als 15 Jahre alten Wunsch von der Selbstständigkeit.

Wo sich bis zum letzten Herbst das Büro der Linken-Bundestagsabgeordneten Pia Zimmermann befand, stehen jetzt eine Stickmaschine, ein großer Direktdrucker und andere Maschinen. T-Shirts, Collegejacken und Einkaufsbeutel liegen in Regalen zum Bedrucken und Besticken bereit. An einer Wand hängt als Anschauungsobjekt ein Stoffbeutel, bedruckt mit dem Konterfei des russischen Präsidenten und dem Slogan „Fuck off Wladimir“.

Das Motiv ist eine Reaktion des Künstlers King Kobra auf den Ukraine-Krieg. Der Braunschweiger ist einer der Designer und Grafiker, mit denen Kersten zusammenarbeiten möchte. Natürlich können die Kunden auch eigene Bilder und Logos mitbringen, und Kleidungsstücke aus ihrem Bestand. Sogar Schuhe bedruckt Kersten.

„Manufaktur“ in der Schillerstraße bedruckt T-Shirts, Jacken, Taschen – sogar Schuhe

Ein Wolfsburger hat noch vor der Eröffnungsfeier zwei hochwertige, aber langweilige T-Shirts vorbeigebracht, die er nie trug. Zitate von Oscar Wilde haben sie ihrem Mauerblümchen-Dasein enthoben. „Die Shirts versauern jetzt nicht mehr im Schrank“, freut sich Kersten.

Außenbeschriftungen bietet sie ebenfalls an. Die 37-Jährige hat in ihrem Leben schon Vieles gemacht. In jungen Jahren fing sie eine Modedesign-Ausbildung an einer privaten Akademie in Hamburg an. Die musste sie aufgeben, als ihre Stipendiumsgeberin verstarb.

Von den Wänden bis zum Boden: Bernadette Kersten hat alles selbst gemacht

Ihre letzte Ausbildung war eine Altenpflege-Ausbildung, zuletzt gearbeitet hat Bernadette Kersten als Büromitarbeiterin von Pia Zimmermann. „Als wir hier eingezogen sind, dachte ich schon: Wow, das wäre mein Laden“, erinnert sich die Mutter einer kleinen Tochter. Mit der Legislaturperiode und Zimmermanns Zeit im Bundestag endete 2021 auch ihr Vertrag, und die Wolfsburgerin beschloss, den Laden jetzt aber wirklich zu ihrem zu machen.

Im Juli 2021 schrieb Kersten einen Businessplan, bat ihre Bank um Geld. Im November kam die gute Nachricht, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Gründung fördern würde, und Kersten legte los. Sie räumte das Büro aus, strich die Wände, verlegte Böden, besorgte Möbel. Alles in Eigenarbeit.

Aus Wolfsburger Werbeagentur „Krass“ wurde Social-Media-Agentur „Form“

In den Räumen ist die Gründerin nicht allein. Im oberen Geschoss befindet sich die Werbeagentur des Linken-Ratsherrn Bastian Zimmermann. Nach dem Ausstieg seines Kompagnons hat er die Firma in der Pandemie zur Social-Media-Agentur umgebaut. Auch der Name hat sich geändert: Aus „Krass“ wurde „Form“.

Die „Manufaktur“ ist werktags von 9 bis 15.30 Uhr sowie nach Absprache und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Ein Online-Shop befindet sich im Aufbau. Am Donnerstag wollen Kersten und Zimmermann ab 16 Uhr Eröffnung feiern. Ganz zwanglos mit Essen, Getränken und einer Tombola für den Hospizverein.

