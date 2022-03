„Es ist inakzeptabel, dass Russland Grenzen in Frage stellt“

Wolfsburg. Der Wolfsburger Rat hat in einer Erklärung den Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt. Hier lesen Sie die Resolution in voller Länge.

Ein Foto vom Montag: Nach russischen Angriffen in Mariupol geht eine Frau an einem beschädigten Gebäude vorbei. Foto: -/Victor/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

„Der Rat der Stadt Wolfsburg verurteilt den gnadenlosen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sowie die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine aufs Schärfste. Es ist inakzeptabel, dass Russland die Unverletzlichkeit der Grenzen in Europa, eine der wichtigsten Errungenschaften seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in Frage stellt.

Wolfsburg muss daher Verantwortung übernehmen und sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine erklären. Die Stadt muss darüber hinaus Maßnahmen ergreifen, schnell und im Sinne des Friedens handeln. Die Stadt bemüht sich um den Aufbau einer Beziehung in die Ukraine anhand zivilgesellschaftlicher bestehender Kontakte (z.B. Weihnachtspäckchenkonvoi) um sinnvolle humanitäre und zivile Unterstützung vorzubereiten. Die Stadt Wolfsburg setzt sich darüber hinaus im Rahmen ihrer Städtepartnerschaft mit Togliatti für eine friedliche Lösung des Konfliktes ein.

Die Stadtverwaltung strahlt geeignete Gebäude wie das Rathaus oder das Phaeno in den Landesfarben der Ukraine an. Der Rathausplatz und gegebenenfalls weitere Plätze in Wolfsburg werden außerdem mit einer Solidaritätsbekundung beflaggt. Das kann entweder die „Mayors for Peace“-Flagge, die ukrainische Flagge, die europäische Flagge oder ein sonstiges Zeichen des Friedens sein. Die Stadtverwaltung unterstützt darüber hinaus lokale Hilfsorganisationen bei der Logistik und Organisation ihrer Spendenaktionen, zum Beispiel durch Bereitstellung von Räumlichkeiten, Vernetzung der Organisationen und das Verbreiten der Anlaufstellen über ihre Kanäle.

Gefährdete Ukrainer sollen schnell und unkompliziert nach Wolfsburg kommen können

Die Stadtverwaltung schafft die Voraussetzungen für die Aufnahme von Geflüchteten, insbesondere für die Versorgung von Kindern, aus dem Kriegsgebiet der Ukraine. Hierzu nimmt sie unverzüglich Kontakt mit den Wohnungsbaugesellschaften auf und prüft, ob der freie Wohnungsbestand für die Aufnahme von Geflüchteten genutzt werden kann. Die Stadt Wolfsburg setzt sich bei der Bundesregierung dafür ein, dass Personen aus der Ukraine, die sich in der Ukraine in akuter Gefahr befinden, schnell und unkompliziert nach Deutschland beziehungsweise Wolfsburg kommen können.

Sie ruft darüber hinaus alle in Wolfsburg lebenden und arbeitenden Menschen mit Bezug zur Ukraine, Russland oder deren Anrainerstaaten zum gemeinsamen Dialog auf, um das friedliche Miteinander in unserer Stadt zu stärken. Die Stadt Wolfsburg unterstützt ausdrücklich Kundgebungen gegen den Krieg sowie die Hilfsorganisationen bei der Annahme und Verteilung von Sachspenden.“

