Wolfsburger Rat geißelt Angriffskrieg in der Ukraine

Der Rat der Stadt Wolfsburg hat Russland am Mittwoch in einer Resolution für den Ukraine-Krieg verurteilt und die Stadtverwaltung unter anderem damit beauftragt, die Voraussetzungen zur Aufnahme von Flüchtlingen zu schaffen.

„Der Rat der Stadt Wolfsburg verurteilt den gnadenlosen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sowie die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine aufs Schärfste. Es ist inakzeptabel, dass Russland die Unverletzlichkeit der Grenzen in Europa, eine der wichtigsten Errungenschaften seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in Frage stellt. Wolfsburg muss daher Verantwortung übernehmen und sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine erklären“, heißt es in der Erklärung.

Die Stadtverwaltung wird damit beauftragt, sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass Kriegsflüchtlinge schnell und unkompliziert nach Deutschland kommen können. Die Kommune soll die Aufnahme von Geflüchteten vorbereiten.

Ukrainer und Russen in Wolfsburg sollen sich um friedliches Miteinander bemühen

Sie wird weiterhin dazu verpflichtet, sich im Rahmen der Städtepartnerschaft mit dem russischen Togliatti für eine friedliche Lösung einzusetzen, aber auch Zeichen der Solidarität mit der Ukraine wie die blau-gelbe Beleuchtung öffentlicher Gebäude setzen. In Wolfsburg lebende Menschen mit Bezügen zur Ukraine, Russland oder deren Anrainerstaaten ruft der Rat dazu auf, sich für ein friedliches Miteinander in Wolfsburg stark zu machen.

Hier lesen Sie die Resolution des Wolfsburger Rates zum Ukraine-Krieg im Volltext.

Wolfsburger Rat zeigt Einigkeit in seinem Urteil über den Ukraine-Krieg

In Teilen war die zu Beginn der Kriegshandlungen auf Initiative von Stefan Kanitzky (Volt) verfasste Resolution des Wolfsburger Rates bereits überholt, als die Mitglieder sie am Mittwochnachmittag verabschiedeten. Vieles, so Oberbürgermeister Dennis Weilmann, sei von der Stadtgesellschaft schon auf den Weg gebracht worden, auch mit Unterstützung der Stadtverwaltung. „Für uns ist es von Anfang an eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass wir unkompliziert helfen.“

Der Ratsvorsitzende Ralf Krüger (SPD) freute sich darüber, dass die Erklärung über alle Fraktionsgrenzen hinweg Unterstützung fand: „Auch wenn wir damit nur einen ganz kleinen Beitrag in Richtung Frieden leisten können, ist es auch für unsere Stadtbevölkerung ein wichtiges Signal, dass der Rat zu einem einstimmigen Votum gekommen ist“, sagte Krüger.

