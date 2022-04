Wasser marsch! Stadt Wolfsburg lässt 30 Brunnen wieder sprudeln

Bald sprudelt es in Wolfsburg wieder richtig. In den kommenden Wochen sollen nach und nach sämtliche der mehr als 30 Brunnen angestellt werden, wie die Stadt jetzt mitteilt.

Zunächst werden die einzelnen Wasserspiele jedoch noch von Schmutz und Laub befreit und auf ihre Funktion hin getestet. Parallel werden Reparaturen an einzelnen Anlagen erledigt. Bis Ende April sollen nach Angaben der Stadt möglichst alle Brunnen in Betrieb sein.

So anziehend – Wasserspiele und Brunnen in Wolfsburg So anziehend – Wasserspiele und Brunnen in Wolfsburg Romantisch: funkelndes Wasserspiel am Dunantplatz. Foto: Anja Weber / regios24

So anziehend – Wasserspiele und Brunnen in Wolfsburg Idyllisch: die Wasserfontäne im Teich des Schlossparks Fallersleben. Foto: Anja Weber / regios24

So anziehend – Wasserspiele und Brunnen in Wolfsburg Malerisch: Brunnen und Wasserspiele auf dem Brandenburger Platz in Wolfsburg. Foto: Anja Weber / regios24

So anziehend – Wasserspiele und Brunnen in Wolfsburg Unverkennbar: der Brunnen am Schulhaus Ehmen, der 1999 zum Gemeindehaus umgebauten Dorfschule von 1904. Foto: Anja Weber / regios24

So anziehend – Wasserspiele und Brunnen in Wolfsburg Hingucker: der Pfauenbrunnen am Nordkopf der Porschestraße. Das Original stammt aus dem Jahr 1961 von Paul Kurt Bartzsch, 2008 wurde er nach Restaurierung wieder eingeweiht, gesponsert von Fliesen Dehm. Foto: Anja Weber / regios24



So anziehend – Wasserspiele und Brunnen in Wolfsburg Ütschenpaul: Hier wurde 1990 als Wahrzeichen der Frosch aufgestellt. Foto: Anja Weber / regios24

So anziehend – Wasserspiele und Brunnen in Wolfsburg Vermutlich ein Relikt aus der Bronzezeit: der Schälchenstein-Brunnen am Niemannsteich. Foto: LARS LANDMANN / regios24

So anziehend – Wasserspiele und Brunnen in Wolfsburg Verspielt: So plätschert es im Erdgeschoss der City Galerie in Wolfsburg. Foto: Anja Weber / regios24

So anziehend – Wasserspiele und Brunnen in Wolfsburg 1977: Rolf Hartmann, Meisterschüler und Lehrer am Ratsgymnasium, gestaltete die Brunnenplastik vor dem Rathaus. Foto: Anja Weber / regios24

So anziehend – Wasserspiele und Brunnen in Wolfsburg Überschwallend: der Brunnen im Einkaufszentrum Detmerode. Foto: Anja Weber / regios24

Die Arbeiten beginnen voraussichtlich ab dem 4. April

Die Brunnen werden in Betrieb genommen, weil mit stärkeren Frösten, die die Technik schädigen könnten, nicht mehr gerechnet wird. Die einzelnen Arbeiten beginnen voraussichtlich in der Woche ab dem 4. April im Stadtzentrum an den Brunnen in der Porschestraße mit der Wasserlandschaft und dem Gezeitenbrunnen in der Fußgängerzone sowie an dem Grabschhand- und am Orgel-Brunnen auf dem Rathausvorplatz. Die Hülle des Pfauenbrunnens in der Nähe der Bahnhofspassage soll dann am 8. April demontiert werden.

red

