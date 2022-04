Wolfsburg. Vom Alfa Romeo bis zum Volvo: Verschiedene Fabrikate sind am Wochenende in der Autostadt zu sehen. Dazu gibt es Kaffee und Leckereien.

Die Besitzerinnen und Besitzer von rund 80 Oldtimern verschiedener Fabrikate treffen sich am Sonntag, 3. April, von 13 bis 16 Uhr in der Autostadt in Wolfsburg

Freizeit und Lifestyle Cars & Coffee: 80 automobile Klassiker in der Autostadt Wolfsburg

Die stolzen Besitzerinnen und Besitzer von rund 80 Oldtimern verschiedener Fabrikate treffen sich am Sonntag, 3. April, von 13 bis 16 Uhr zu „Cars & Coffee“ in der Autostadt in Wolfsburg, wie diese mitteilt. Neben Volkswagen-Klassikern können Gäste im gesamten Park auch liebevoll gepflegte Schmuckstücke von Alfa Romeo bis hin zu Volvo bestaunen. Die Besonderheit: Alle Fahrzeuge wurden vor 1990 gebaut.

Es gibt Szene-Kaffees und Leckereien aus der Patisserie

„Cars & Coffee“ – das sei eine perfekte Kombination, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Das stelle das Team des Cafés „Erste Sahne“ im Automobilmuseum Zeit-Haus unter Beweis: Neben den Szene-Kaffees Flat White, Cold Brew und Nitro Infused werde hier ebenfalls ein Klassiker serviert – der von Hand aufgebrühte Filterkaffee. Zudem biete das Ritz-Carlton im Rahmen eines Drive-in-Verkaufs „Patisserie to go“ mit Donuts, Muffins und Cheese Cake an.

Aktuellen Regeln in der Autostadt Wolfsburg beachten

Die Autostadt kann mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte besucht werden. Alle Gäste werden gebeten, die allgemeinen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln zu beachten – sie können sich unter www.autostadt.de/aktuell bereits im Vorfeld ihres Besuchs über die jeweiligen Bestimmungen informieren.

red

