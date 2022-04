Wolfsburger Schnellecke-Stiftung spendet 20.000 Euro

Das Unternehmen Schnellecke Logistics spendet einen Transporter für die Nothilfe in der Ukraine, die Margarete-Schnellecke-Stiftung hilft mit 20.000 Euro.

Über die katholische Kirchengemeinde St. Christophorus hat die Schnellecke Group ein Hilferuf des ukrainischen Bischofs aus Charkiw-Saporischschja, Pavlo Gonscharuk, erreicht: Es werde dringend ein Fahrzeug benötigt, um die Menschen in den stark umkämpften Bezirken in der Ost-Ukraine mit Hilfsgütern zu versorgen.

Schnellecke Logistics hatte in seinem Fuhrpark einen gebrauchten VW-Crafter, den das Unternehmen sofort für diese wichtige Aufgabe zur Verfügung stellt, wie es in einer Mitteilung berichtet. Da es derzeit unmöglich sei, mit deutschen Kennzeichen in die Ukraine zu fahren, wird der Crafter in Lublin in Polen bei einem befreundeten Bischof umgemeldet. Von dort aus könne der Wagen dann seine Reise in die Ukraine antreten.

Der VW-Crafter aus Wolfsburg wird vor Reise in die Ukraine in Polen umgemeldet

Auf Einladung der Margarete-Schnellecke-Stiftung und zu Ehren der Stiftungsgründerin fand Anfang März eine Abendveranstaltung mit Lesung des Erfolgsautors Peter Prange im Wolfsburger Schloss statt. Die Veranstalter baten um Spenden für die Menschen in der Ukraine. So kam ein stolzer Betrag in Höhe von rund 18.000 Euro zusammen, den die Stiftung auf 36.000 Euro verdoppelte.

Für ein erstes Projekt stellt sie 20.000 Euro zur Verfügung. Davon werden Hilfsgüter für die Menschen in den stark umkämpften Gebieten in der Ost-Ukraine gekauft.

„Durch den Hilferuf des Bischofs können wir den Menschen in den belagerten Regionen mit dem Fahrzeug und der Geldspende ein wenig helfen“, berichtet Schnellecke-Referent Sven Muthig. „Wir haben die persönliche Zusage des Wolfsburger Diakons der Pfarrgemeinde St. Christophorus, Peter Wypich, der mit dem polnischen Bischof sowie dem ukrainischen Bischof in direktem Kontakt steht, dass der VW-Crafter sowie die Hilfsgüter, die mit den 20.000 Euro gekauft werden, auch den hilfsbedürftigen Menschen in der Ost-Ukraine zugutekommen.“

red

