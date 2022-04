Let’s Dance: Trotz Patzer gibt’s für Sarah Mangione viel Jury-Lob

Wolfsburg. Am Freitag schlüpfte die Wolfsburgerin für einen Slowfox in die Tanzschuhe. Warum ausgerechnet eine Bank der 31-Jährigen fast zum Verhängnis wurde.

Auch in Woche sechs der aktuellen Staffel von „Let’s Dance“ auf RTL war die Aufregung bei Sarah Mangione wieder groß: „Meine Organe und ich sind schon wieder am eskalieren. Ich bin wieder so aufgeregt“, gestand die gebürtige Wolfsburgerin vor der Live-Tanzshow auf ihrem Instagram-Kanal. Die Schauspielerin und Moderatorin legte am Freitagabend mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov einen Slowfox zu „Can’t Smile Without You“ von Barry Manilow aufs Tanzparkett.

In der Vorwoche konnte sich die 31-Jährige zwar steigern, die Jury wünschte sich aber mehr Sauberkeit in der Ausführung. Deshalb setzte das Tanzpaar in dieser Woche ganz auf Details und Ordentlichkeit. Tanzprofi Garbuzov sparte in den Proben nicht mit Anweisungen: „Hals lang, Schultern runter, Ellenbogen hoch“, betonte er im Einspieler vor dem Auftritt und kritisierte: „Sarah braucht manchmal ein bisschen Strenge. Sie muss zurückgeholt werden in die Welt des Tanzens.“

Let’s Dance: Nicht ganz fehlerfreie Choreographie

Klappt in der großen Live-Show am Ende alles? Fast gleitend schwebten Mangione und Garbuzov zu Konfettiregen über die Tanzfläche. Vom Publikum gab’s dafür Standing Ovations. „Da hat irgendwie auch alles gestimmt. Herrlich“, sagte Moderator Daniel Hartwich.

Dem von vielen gefürchteten Juror Joachim Llambi konnte das Tanzpaar allerdings nichts vormachen: Mangione vertanzte sich nach einer kurzen Sequenz auf einer Bank, die zur Choreographie gehörte. „Bis kurz nach der Bank hatte ich die 10er-Kelle fast in der Hand. Ihr habt super angefangen, einen so weichen Slowfox getanzt. Danach wusste ich schon: jetzt vertanzt sie sich. Von da an war diese Weichheit weg“, sagte der Juror. „Du kamst nicht mehr in die Haltung zurück“, bemängelte auch Jorge González. Jury-Kollegin Motsi Mabuse mahnte: „Eure Nerven machen euch kaputt. Kriegt das hin.“

Auch die Zuschauer sind von Mangione überzeugt

Bei Ausstrahlung und Choreographie sparten die Juroren hingegen nicht mit Lob. „Eure Details sind sowas von Spitzenklasse“, gestand Mabuse. Am Ende reicht es trotz Patzer dann für 23 von 30 Jury-Punkten. Und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer konnte das Tanzpaar überzeugen: Sie kamen schließlich eine Runde weiter. Acht Paare tanzen dann in der kommenden Woche um den Titel „Dancing Star 2022“. Finale soll am 20. Mai sein. Zu sehen gibt es die Folgen auch auf RTL+.

