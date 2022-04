Unbekannte brechen in zwei Wolfsburger Grundschulen ein

Unbekannte sind in Wolfsburg zwischen Donnerstag und Samstag gleich in zwei Grundschulen eingebrochen, in die Grundschule Moorkämpe in der Vorsfelder Schlesierstraße und in die Käferschule im Neuhäuser Parkweg. Was sie dabei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ereigneten sich die Taten zwischen Donnerstagmittag, 12 Uhr, und Samstagnachmittag, 17 Uhr.

Schränke und Schubladen nach sich lohnender Beute durchsucht

Bei der Tatortaufnahme an der Schule in der Schlesierstraße stellten die Beamten fest, dass sich die Unbekannten durch eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Schulgebäude verschafft haben. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen, vermutlich nach sich lohnender Beute. Bei der Schule im Parkweg konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass sich die Unbekannten hier durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Gebäude Zutritt verschafften. Hier durchsuchten die Unbekannten ebenfalls Schränke und Schubladen. Hinweise: (05361) 46460.

Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter endet mit Unfall

Aufmerksamen Zeugen ist in der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der Heinrich-Nordhoff-Straße eine E-Scooter-Fahrerin aufgefallen, die trotz vorhandenen Radwegs in starken Schlangenlinien die Straße befuhr. Als die Polizei wenig später eintraf, fand sie die 25-Jährige gestürzt und mit Verletzungen im Gesicht vor. Die Frau wurde durch die Zeugen bereits erstversorgt. Ein Rettungswagen wurde ebenfalls hinzugezogen und versorgte die E-Scooter-Fahrerin vor Ort.

Den Beamten fiel während der Ermittlungen starker Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Daraufhin wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt und ihr Führerschein beschlagnahmt.

