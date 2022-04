GESCHWINDIGKEITSKONTROLLEN Runter vom Gas! Hier wird in dieser Woche in Wolfsburg geblitzt

In der Woche vom 4. bis zum 10. April müssen Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer im Wolfsburger Stadtgebiet und den Ortsteilen wieder mit Tempokontrollen rechnen. Das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit ist die Hauptursache für Verkehrsunfälle. Entsprechend hoch sind die Bußgelder, die verhängt werden. Neben Punkten in Flensburg droht sogar der Entzug des Führerscheins.

Lesen Sie auch:A 39- Sperrung in der Anschlussstelle Wolfsburg-Sandkamp

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf diesen Straßen in Wolfsburg wird geblitzt

Wer also ein teures Bußgeld vermeiden will, hält sich besser an die jeweils vorgeschriebene Geschwindigkeit. Die Stadt Wolfsburg kündigt Geschwindigkeitsmessungen unter anderem in folgenden Straßen an:

Martin-Luther-Straße

L 290

Danziger Straße (Laagberg)

Heinrich-Nordhoff-Straße

Die Kommune gibt nie alle Blitzer-Standorte bekannt. Auch die Polizei führt regelmäßig Radarkontrollen durch.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de