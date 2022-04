Kriminalität in Wolfsburg Prozess: Krasser Erpressungsfall in Wolfsburgs Steimker Gärten

Ein unglaubliches Bedrohungsszenario bauten zwei Wolfsburger auf, die sich wegen räuberischer Erpressung ab Dienstagvormittag vor dem Landgericht Braunschweig verantworten müssen. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft hatten sie einen Mann in dessen Wohnung in den Steimker Gärten überfallen. Der Hauptangeklagte – er ist gerade einmal 24 Jahre alt – hielt dem Opfer eine Pistole vor. Das die nicht echt war, konnte das Opfer wohl nicht wissen und willigte deshalb in alle Forderungen ein. Der Fall wurde erst öffentlich benannt gemacht durch die Prozessvorschau des Gerichts. Eine vergleichbare Tat mit derart krimineller Energie gab es in Wolfsburg schon seit Jahren nicht mehr.

Hauptangeklagte droht dem Opfer: Wohin soll die erste Kugel treffen?

Die Hintergründe, warum es die beiden Beschuldigten auf das Opfer abgesehen hatten, werden im Prozess geklärt. Laut Anklage wird den Männern vorgeworfen, dass sie am 27. Juli 2021 nachmittags zu der

Der Prozess wird vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt. Drei Tage sind zunächst angesetzt. Kann die Kammer ihr Programm durchziehen, soll das Urteil am 14. April verkündet werden. Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Wohnung des Opfers in den Steimker Gärten kamen. Als das Opfer öffnete, zeigte der Hauptangeklagte die Pistole. Es handelte sich um eine Scheinwaffe. Äußerlich war die für das Opfer von einer echten Pistole aber nicht zu unterscheiden, so die Staatsanwaltschaft, was sich bei der Urteilsfindung strafverschärfend auswirken könnte. Gemeinsam mit seinem Komplizen drängten er den Wohnungsinhaber in dessen Arbeitszimmer. Das Opfer musste in einem Bürostuhl Platz nehmen. Während sich der Komplize neben dem Mann aufbaute, sinnierte der Hauptangeklagte laut darüber, wohin die erste Kugel treffen soll.

In der Anklage heißt es weiter, zunächst wurde das Opfer mit dem Tod bedroht. Später musste der Mann auf seinem Handy die Kontaktadresse seiner Eltern anzeigen. Der Komplize fotografiert den Eintrag ab, während der Hauptangeklagte drohte, die Mutter des Geschädigten wird vergewaltigt, wenn dieser nicht allen Forderungen nachkommt.

Täter verlangen mehrere Überweisungen und Unterschriften unter Blanko-Kaufverträge

Und die hatten es in sich: Erst nahm ihm das Duo seine 10.000-Euro-Rolex ab. Dann musste er eine erste Überweisung von 9000 Euro auf ein Konto des Komplizen tätigen. Im Anschluss musste er weitere 28.000 Euro überweisen. Ebenfalls gefordert wurde eine 3000-Euro-Überweisung auf Paypal. Insgesamt 40.000 Euro hatten ihm die Täter somit vom Opfer erpresst. Aber damit noch nicht genug: Die Täter legten dem Geschädigten Blanko-Kaufverträge vor: Er sollte seinen Onlineshop für einen Euro verkaufen, außerdem sein Auto und ganz offiziell auch die Rolex. Angesichts der Todesdrohungen unterschrieb der Mann alles, was das Duo ihm vorgelegte. So wirft es die Staatsanwaltschaft dem Duo vor.

Die Angeklagten sollen ihrem Opfer zuletzt versichert haben, er steht nun unter ihrem Schutz und drohten ihm mit Konsequenzen, falls er zur Polizei geht. Der Fall kam aber trotzdem zur Anzeige. Das Opfer konnte die Geldüberweisungen rückgängig machen. Als Verlust musste der Geschädigte aber die Rolex verbuchen sowie einen Betrag von 1000 Euro.

Drei Prozesstage sind angesetzt – Urteil für den 14. April geplant

Im Fall ihrer Verurteilung droht den Angeklagten eine Mindesthaftstrafe von bis zu fünf Jahren Haft – und natürlich auch Schadenswiedergutmachung. Der 24-Jährige sitzt bereits in Untersuchungshaft. Der Prozess ist zunächst für drei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll am 14. April verkündet werden.

