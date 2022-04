Diebe stehlen roten VW Bus und VW Golf in Wolfsburg

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag und Montag an zwei Orten in Wolfsburg hochwertige VW-Fahrzeuge gestohlen. Das teilt die Wolfsburger Polizei mit und sucht nun nach Personen, die Hinweise geben können.

Zwei Autobesitzer in Wolfsburg stellten am Montag fest, dass ihre Autos nicht mehr dort waren, wo sie diese zuletzt abgestellt hatten. Die Diebstähle passierten laut Polizei zwischen Sonntagmorgen und Montagnachmittag in Westhagen und Laagberg.

Fast neuer VW Golf vom hauseigenen Parkplatz gestohlen

Der Besitzer eines roten VW Multivan mit weißem Dach hatte sein sechs Jahre altes Fahrzeug am späten Sonntagabend gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz in der Eisenacher Straße in Westhagen geparkt. Am Montagmorgen um kurz vor acht Uhr stellte er dann fest, dass der Bus von unbekannten Tätern gestohlen worden war.

Am Nachmittag desselben Tages, um 16 Uhr, stellte in Laagberg ein Besitzer eines schwarzen Golfs fest, dass sein in der Laagbergstraße geparkter, erst ein Jahr alter PKW gestohlen worden war. Der Besitzer hatte das Fahrzeug am frühen Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr, auf dem hauseigenen Parkplatz abgestellt.

Zweiter Multivan-Diebstahl in Folge – Polizei Wolfsburg sucht nach den Tätern

Erst vor einigen Wochen, Anfang März, war ein VW Multivan in Wolfsburg gestohlen worden, dieser war allerdings schon zehn Jahre alt. Unbekannte stehlen zehn Jahre alten VW-Multivan in Wolfsburg

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Aufenthaltsort der PKW geben können, bittet die Polizei Wolfsburg, sich zu melden unter (05361) 46460.

red

